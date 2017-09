Új gyárat épít a BorsodChem

A Magyar Fejlesztési Bank számára a hitel forrását az a 2017.május 13-án Pekingben megkötött nemzetközi hitel megállapodás adja, amit a "One Belt, One Road (OBOR)" csúcstalálkozó alkalmából, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelenlétében írt alá Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója és Wu Lizhi, a Kínai Fejlesztési Bank (CDB) vezérigazgatója - közölte az MFB.Amellett, hogy a fejlesztés a BorsodChem valamennyi termékének alapanyagául szolgáló klórt biztosítja, jelentős marónátron termelési kapacitást is jelent, amely termék döntően az exportpiacokon kerül értékesítésre. A beruházásnak köszönhetően energiahatékonyabb és gazdaságosabb eljárás váltja fel a régit, így a modern membráncellás klórüzem megépülésével eredményesebb cégműködés érhető el. A mostani fejlesztéshez kapcsolódik az a vegyszeripari maradékok energiahatékony és környezetbarát semlegesítésére, illetve anyagában történő újrahasznosítására irányuló k+f projekt is, melyre a társaság az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.A 2012-2016-os időszakban a BorsodChem 216 millió euró (65,6 milliárd forint) értékben hajtott végre beruházásokat, környezetvédelmi, energiahatékonyság fejlesztésére irányuló, illetve termelőkapacitások növelését szolgáló projekteket egyaránt magukba foglaltak. A társaság teljes árbevétele 2016. évben 1,4 milliárd euró - ennek közel 70%-a export - míg adózás utáni eredménye 115 millió euró volt, mely több mint duplája a 2015. évben elért eredménynek. A BorsodChem a 2017. évi várható eredmények tekintetében mind árbevétel, mind eredményesség szempontjából növekedést prognosztizál 2016-hoz képest.