Új kedvenc részvénye van a hazai alapkezelőknek

Az elmúlt hónapban lassan mozgott lefelé a BUX index, a március 31-i záróértéke közel másfél százalékkal volt alacsonyabb a február végi záróértéknél. Az alapkezelők nem várnak jelentősebb mozgásokat a következő hónapokra sem, az áprilisi felmérésben senki nem vár öt százaléknál nagyobb elmozdulást a következő negyedévre, tehát a hazai részvényindex értéke 33 215 és 30 052 pontos tartományban mozoghat.Hosszabb távon, az elkövetkezendő egy évre vonatkozóan ismét megoszlanak a vélemények, azonban nőtt azoknak az alapkezelőknek a száma akik nagyobb erősödést várnak a jövőben.

Az alapkezelői válaszokból képzett hangulati indikátorokon az látszik, hogy egy hónappal ezelőtti állapothoz képest csökkent a pesszimizmus a hazai alapkezelők körében.

12 hónapos időtávon szintén az látható, hogy javult a hangulat az elmúlt hónaphoz képest.

Az optimistább alapkezelői vélemények azon is látszanak, hogy az előző hónaphoz képest nőtt a hazai részvénypiacot felülsúlyozók aránya, az alapkezelők fele piaci súlyon tartja a részvénypiacot.

A legfrissebb felmérés a kedvenc részvények tekintetében is hozott meglepetéseket.Az alapkezelők már kevésbé szeretik aannak ellenére, hogy a részvény az állampapír hozamoknál még mindig magasabb osztalékhozamot, közel öt százalékot biztosít. Idén 26,1 milliárd forint osztalékot fizet a Telekom, amely részvényenként 25 forintnak felel meg. Az osztalékfizetés első napja május 23-a lesz, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja pedig május 12-e.Továbbra sem kedvelik a hazai gyógyszergyártó részvényeit, anem kedvelők száma megnőtt az elmúlt hónaphoz képest annak ellenére, hogy nemrég történelmi csúcsot döntött az árfolyam. A Richter idén közel 20 milliárd forint osztalékot fizet ki idén, ami közel másfél százalékos osztalékhozamnak felel meg. A Richterben egyébként hatalmas profit növekedési potenciál van, amely ritka a gyógyszergyártók körében, bár igaz, hogy nem számít olcsónak a részvény.Aztovábbra is kedvelik az alapkezelők. Február vége óta több, mint 15 százalékot esett a részvények árfolyama, azonban a 8000 forintos szintről egy felpattanás történt, amely egy 5 napos esési sorozatot szakított meg. Azóta már 2 napja emelkedik az árfolyam és ma meglehet a harmadik emelkedő nap is, amellyel a bankpapírok ismét pluszba fordíthatják idei teljesítményüket. Az OTP-t egyébként évről évre emelkedő osztalék és osztalékhozam, akvizíciós potenciál és európai szinten kiemelkedő profitabilitás jellemzi. Árazást tekintve P/E alapon még nem minősül drága részvénynek.Ebben a hónapban alett a hazai alapkezelők új kedvence, március végén a CEZ nagy részvénycsomagot adott el, amely egy fontos bizonytalansági tényezőt szüntetett meg a Mol esetében. A papírokat 7,5 százalékos diszkonton sikeresen értékesítette a cseh energetikai vállalat. Az értékesítés rövidtávon nyomást gyakorolt a Mol-részvényekre, később azonban emelkedni tudtak a hazai nagyvállalat papírjai és az idei teljesítményüket pluszba fordították a pénteki 20745 forintos záróárral.