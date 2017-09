Új sztár született: ezzel a Bitcoin-részvénnyel egy hónap alatt ötszörözni lehetett

Nagy az őrület a Bitcoin örül

A befektetők mindent vesznek, ami a kriptodevizával kapcsolatos

A német tőzsdén jegyzett Bitcoin Group is nagyot emelkedett az elmúlt hetekben

Höher, Schneller, Weiter

Nagy a felhajtás a kriptodevizák körül, a legismertebb és a legnépszerűbb még mindig a Bitcoin, ebben a legnagyobb a forgalom is, ennek a nevével van tele a sajtó. Mostanra eljutottunk oda, hogy bármi, aminek köze van a Bitcoinhoz, az hirtelen nagyon népszerű lesz, így volt ez egy kis német vállalattal és annak részvényeivel is, a Bitcoin Group az elmúlt hetek egyik sztárja a német tőzsdén. A cég részvényárfolyama csak az elmúlt egy hónapban közel ötszörösére emelkedett, idén több mint nyolcszorozott az árfolyam. A ralit nem csak a Bitcoin hívószó fűti, hírlevelekben is egyre többször találkozni a cég nevével, a vállalat részvényeit kétségtelenül vonzóvá teszi a Bitcoinnal szemben, hogy jóval egyszerűbb és olcsóbb egy német részvényt megvásárolni, mint a kriptodevizát.

Mivel foglalkozik a cég?

A Bitcoin Group az üzemeltetője a vállalat állítása szerint első és egyetlen szabályozott németországi Bitcoin-tőzsdének (www.bitcoin.de), a vállalat egyik legfontosabb bevételi forrása ez a piactér, az ottani forgalom egy bizonyos hányada adja a bevételek oroszlánrészét, de a kriptodevizákkal kapcsolatos tanácsadási tevékenységgel is foglalkozik a vállalat. A kereskedési platformon az év elején 356 ezren, idén június végén pedig már 430 ezren kereskedtek, az év végére pedig a menedzsment már 480 ezer ügyféllel számol, az elmúlt hónapokban átlagosan 12 ezer új ügyfelet szerzett a Bitcoin Group. Ezzel párhuzamosan a forgalom is meredeken emelkedett, júniusban már több mint 67 millió euró (~20,5 milliárd forint) értékben kereskedtek kriptodevizákkal a cég platformján.

A vállalatnak 2015 előtt nem volt értelmezhető bevétele, azóta viszont szépen emelkedik az összes bevétel, az idei első félévben 57 százalékkal magasabb bevételt ért el a cég, mint tavaly egész évben, a nettó profit marzs pedig egészen elképesztő, 54 százalékos volt, mivel a bevételekénél jóval kisebb mértékben emelkedtek a vállalat költségei, amik közül messze a legnagyobb részarányt a személyi költségek teszik ki, a bevételek közel ötödét viszik el a személyi jellegű kiadások.

Mi jöhet még?

Olcsó?

A cég minden olyan trendet meg akar lovagolni, ami a kriptodevizákkal kapcsolatos, így már nem csak Bitcoinnal, de Bitcoin Cash-sel is lehet kereskedni a bitcoin.de-n, és azt is tervezik, hogy az Etherben is hasonló kereskedést indítanak majd a vállalat platformján. A cég konzervatív célja az, hogy a június végi 430 ezerről év végére 480 ezerre emelkedjen a kereskedő ügyfelek száma.A vállalat piaci kapitalizációja az elmúlt hetek ralija után is még csak 215 millió euró (~66 milliárd forint), olyan kicsi, hogy nincs az elemzők radarján, így a Reuters adatbázisában ajánlások és célárak sem érhetők el. Ha nagyon durva feltételezéssel abból indulunk ki, hogy az első féléves bevételének és profitjának dupláját hozza idén a társaság, akkor is a bevételek 61-szeresén és a profit 131-szeresén forognak a cég papírjai, ezek bődületesen magas számok, igaz, egy induló fázisban lévő cégnél a magas szorzók nem meglepők.