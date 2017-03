Új tésztagyárat építenek Gyermelyen

Varga Mihály az alapkőletétel előtti sajtótájékoztatón elmondta: a 7,1 milliárd forintos beruházáshoz a vállalat 2,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap a nagyvállalati beruházási támogatási programban.Tóth Béla, a vállalat igazgatóságának elnöke elmondta, a tésztagyártás Gyermelyen 2016-ban évi 34 ezer tonnás termeléssel elérte a maximális kapacitását. A társaság az új tésztagyárral, a megduplázott kapacitással évente 65-70 ezer tonna terméket állíthat elő, amelynek nagy részét külföldön szeretnék értékesíteni. A létrejövő tésztagyártó komplexum kapacitása meghaladja a teljes magyarországi tésztafogyasztást.A meglévő gyár mellé épülő új üzem egy 11 600 raklap befogadására alkalmas automata magasraktárral is bővül, amely két hónap múlva már árut is fogad. A beruházással a meglévő raktárkapacitás megduplázódik, ugyanis az új raktárban a 8200 rakathelyből több mint 3000 duplaraklap tárolására is alkalmas lesz.A beruházás a vállalatcsoportnál eddig dolgozó 500-as létszámot 20 új munkahellyel bővíti.A tésztagyári fejlesztésen túl 2017-ben befejeződik egy további 2 milliárd forintos önerős beruházás is, egy új takarmánygyár kezdi meg működését. Az új takarmánygyár szolgálja ki a vállalatcsoportnál tartott 540 ezer tojótyúk táplálékigényét, és egyúttal megteremti a lehetőséget a tojástermelés későbbi növeléséhez.A Gyermelyi vállalatcsoport három korszerű tojófarmon évente 140 millió tojást termel, amelynek egyik felét héjas tojásként értékesíti, a másik felét pedig friss tojásként a tésztagyárban használja fel.A Gyermelyi Zrt. két malommal rendelkezik. Évente 140 ezer tonna gabonát őröl meg, ezzel a magyar lisztpiac egyik meghatározó szereplője. A 8880 hektáron gazdálkodó növénytermesztő ágazat a vetőmag előállításától kezdve felöleli a teljes termesztési folyamatot.A cégcsoport az elmúlt öt évben több mint 14 milliárd forintot fordított beruházásokra, ebből 9 milliárd forint a 2017-es év beruházási összege. A társaság 2016-os konszolidált árbevétele meghaladta a 21 milliárd forintot.