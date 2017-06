Az ingatlan- és a bankszektor egyedi részvényei buktak a legtöbbet 2017.06.09 13:27

Az angol FTSE 100 értéke emelkedik a brit választásokat követően, míg az FTSE 250 értéke fél százalékot esett. Az egyedi részvények szintjén a bankszektorban és az ingatlanszektorban is nagyobb esések vannak. Az ingatlanszektort negatívan érintette a font gyengülése, ezért az egyedi részvények közül több vállalat papírjainak árfolyama esik. Ilyen például az ingatlanszektorban érdekelt Crest Nicholson részvényeinek árfolyama, ami már közel öt százalékot esett.

A Persimmon-papírok árfolyama több, mint 2,2 százalékos esésben van jelenleg, miután közel 4,5 százalékos esésből kapaszkodott vissza.

A bankszektorban is nagyobb esések vannak, ami a Brexit miatti bizonytalanságnak tudható be. A Lloyds Bank papírjainak árfolyama közel két százalékot esett, de a Barclays és a Royal Bank of Scotland részvényeinek árfolyama is már több, mint három százalékot esett.