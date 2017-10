Újabb iparágat forgathat fel fenekestül a bitcoin titkozatos technológiája

Mik is azok a predikciós piacok?

Ennek az úgynevezett “Wisdom of the crowd" (a tömeg bölcsessége) jelenségnek az alapja, hogy az előrejelzések készítői anyagilag is érdekeltek abban, hogy egy adott eseményt minél pontosabban előrejelezzenek, és ez fordítva is igaz: azok akik nem képesek pontos előrejelzést adni, explicit módon pénzt veszítenek.

Oscar díjasok, hidegfúzió, Google és Donald Trump

A módszert azonban széleskörű kritika érte nem is olyan régen, mikor is mind a brexit, mind az amerikai választások esetében nem csak a közvéleménykutatások, és a profi szakértők, de a predikciós piacok is csúnyán mellélőttek az események végkimenetelével kapcsolatban.

Anyagi motiváció ide vagy oda, nincs több információ

Decentralizált predikciós piacok

A predikciós piacok nagyon leegyszerűsítve tőzsdéknek tekinthetők, ahol a résztvevők azáltál, hogy megvásárolnak, vagy épp eladnak egy részvényt gyakorlatilag fogadásokat kötnek egy jövőbeli bizonytalan esemény kimenetelére, legyen szó egy részvény áráról, választásokról, vagy éppen arról, hogy ki fog-e robbanni egy újabb világháború.A predikciós piacok alulbecsült előnye, hogy mivel anyagi előnyhöz juthatnak, a résztvevőket valóban izgatja a megrakott esemény kimenetele, így az egyszerűbb eseményeken túl használható funkciók rangsorolására, marketing programok tesztelésére, betegségek előrejelzésére stb. Továbbá az elméleti kutatások kapcsán több esetben is bebizonyosodott, hogy bizonyos területeken nagyságrendekkel jobb előrejelző képességük van, mint ami az adott terület szakértői el tudnak érni.Ugyan a mai értelemben vett predikciós piacok relatíve újnak számítanak, azonban hasonló elméleti alapon működve már a középkorban is használták az emberek például arra, hogy megjósolják a pápa soron következő utódját. Az egyik legelső, és leghírhedtebb predikciós piac azonban csak 1988-ban, az amerikai elnökválasztások alatt született meg az iowai egyetem, Iowa Electronic Markets néven.Később 1996-ban Cantor Fitzgerald megalapította a Hollywood Stock Exchanget, ahol a résztvevők a filmkészítő vállalatok árfolyamára, de színészekre, rendezőkre, és általánosságban minden filmekkel kapcsolatos eseményre fogadhattak.A vállalati szférában 1990-ben, egy Robin Hanson nevű egyetemi professzor munkájának köszönhetően terjedt el, mikor is létrehozta a Xanadu projektet, ahol a vállalatok alkalmazottai fogadhattak gyakrorlatilag minden, a céget érintő kérdésre, legyen szó a hidegfúzió ellentmondásairól, vagy éppen arról, hogy az adott héten mi lesz a menü a vállalati kantinban. Az utóbbi években pedig egyre szélesebb körben használják fel a vállalatok és más szervezetek is, a Google például már 2005-ben arra használta, hogy megjósolja egy új termékek piacra dobásának a dátumát, míg az amerikai védelmi hivatal létrehozta a "terrortőzsdét", ahol a közelgő terrortámadásokra lehetett fogadni. A program azonban érthető módon elég vegyes visszajelzéseket kapott, így később le meg is szüntették. Persze a hatékony piacok elméletéből kindulva a tőzsdéken is széles körben használják, míg például az egészségügyben volt olyan eset, hogy a predikciós piacok hetekkel azelőtt előrejleztek egy influenzajárványt, hogy az ténylegesen kirobbant volna.Ha már az előrejelzésekről és fogadásokról van szó, nem árt néhány szót ejteni a predikciós piacok hátteréről, hibáiról sem:A közhiedellemmel ellentétben az a gyakorlati tapasztalat, hogy a predikciós piacokon semmivel sem gyűlik fel több információ (még több százezer fogadó esetében sem), mint egy-egy közvélemény-kutatásban. A fogadóknak jellemzően nincsenek olyan többletinformációik, amelyek meg tudnának jelenni az oddsokban (most a sportfogadást átszövő fogadási maffiát felejtsük el egy pillanatra). Ők egyszerűen a saját hétköznapi benyomásaik és a nyilvános információk alapján próbálják megtippelni a várható kimenetet. Ebből pedig ezernyi torzítási lehetőség adódik.Az előrejelzők gyakran olyan eseményekre fogadnak, amelyhez érzelmileg kötődnek, és olyan kimenetet játszanak meg, amit a fogadójátéktól függetlenül is kedvezőbbnek tartanak. (Ez nem feltétlenül irracionális magatartás, meglehet, hogy a fogadó környezetéből az információk eleve ilyen torzítással érkeznek be. Gondoljunk csak arra, hogy egy politikus, de akár a választói köre is előzetesen gyakran nagyobbra túlbecsüli a várható választási eredményét, mint ami végül kialakul.) Az ilyen fogadó tulajdonképpen nem is egy független előrejelzőre hasonlít, hanem inkább egy közvélemény-kutatásban részt vevő megkérdezettre. Természetesen az ilyen fogadói kör reprezentativitása fel sem merülhet, és bár elvileg az érzelmi típusú torzítások ki is egyenlíthetik egymást, ahhoz az kell, hogy az egyes kimenetekre fogadók ilyen típusú befolyásoltsága hasonló legyen.A másik probléma, hogy az oddsok aszerint alakulnak, hogy az egyes kimenetekre mekkora összegben érkeznek tétek. Ez azonban nem feltétlenül egyezik meg a "szavazatok" arányával, hiszen az egyes fogadók különböző tétekkel szállhatnak be. Amelyik kimenet népszerű a magasabb kockázatvállalásra hajlamos fogadóknál, vagy mondjuk a gazdagabb szerencsejátékosoknál, annak az oddsa csökkenhet, vagyis a kimenet ebből becsült valószínűsége emelkedhet. Miközben nem gondolják többen az adott kimenet bekövetkezését, csak több pénzt voltak hajlandók rátenni. Elméleti példa: egy gazdagabb társadalmi rétegekre "célzó" politikusra több pénzzel fogadhatnak a lelkes szavazók, mint az ugyanolyan népszerű, de inkább a szegényebbeket támogató politikusra.A legnagyobb gond a fogadási adatokból számolt esélyekkel azonban nem is a fenti megfontolásokban rejlik. A fogadók többsége "életmódszerűen" teszi meg tétjeit az egyes eseményekre. Egy pillanatra képzeld el, hogy te is egy ilyen ember vagy, és mindenképpen szeretnél fogadni az amerikai elnökválasztás kimenetére. Tegyük fel, hogy a legjobb elérhető információk alapján azt szűröd le, hogy Clinton 52-48 arányban vezet Trumppal szemben. Hová fogadnál? Ha az oddsok egyformák lennének és racionálisan viselkedsz, akkor nyilván Hillary Clintonra teszel fel pénzt. És ha mindenki így gondolkodik, akkor a beérkező tétek hatására az oddsok egy pillanat alatt látványosan felborulnak. Pont úgy, ahogy az 52-48-ból le lehet vezetni a 70%-os győzelmi esélyt. Vagyis akinek csak egy kicsit is nagyobb az esélye a győzelemre a másiknál, annak a fogadóirodában jó eséllyel sokkal nagyobb "rajongótábora" alakul ki. Ezt a hatást ellensúlyozhatja, hogy az esélytelenebbnek kikiáltott jelölt emelkedő oddsaira a kockázatni szeretők lecsapnak, de a tapasztalatok szerint ez a fékező hatás igen gyenge.Plusz, a predikciós piacokat fedezeti sratégiákra is használhatják. A fogadó nem azért vásárolja meg a becslést, mert úgy véli, hogy az adott esemény megtörténik, hanem azért, mert negatív hatással lesz rá (például a részvénypiacok esetében). Ezáltal pedig csökkenti a kockázatot azáltal, hogy megfogadja az eseményt, felhasználva a jelenlegi pozícióját is. Ez meg természetesen tovább torzítja a végeredményként kialakult képet.A klasszikus predikciós piacok egyik nagy problémája, hogy az események amikre fogadni vagy tippelni lehet eléggé sokfélék lehetnek, kezdve az időjárás előrejelzéstől a különböző sport események eredményeitől kezdve egészen a tőzsdei termékek árfolyam változásáig. Éppen ezért a centralizált predikciós piacok számos nehézséggel küzdöttek, kezdve a piac bizalom modelljétől egészen a lokális jogi szabályozói nehézségekig.A blokklánc hálózat decentralizált struktúrája azt jelenti, hogy nem követel meg semmilyen központi aktort akiben meg kellene bízni, és semilyen egyáb speciális megbízható féltől való függést. Ezen kívül mind a résztvevők mind kvázi az “üzemeltetők" akár névtelenül is részt vehetnek a piac működésében. Technikai szemszögből a decentralizált predikciós piacokat vagy az Ethereum blokklánc protokoll segítségével valósítják meg, vagy a Bitcoin feletti speciális alkalmazás szintű protokoll, úgynevezett színezet érmék (“Colored Coin") segítségével. A decentralizált predikciós piac alapvető működése a következő ábrán látható.

Azért csak óvatosan

Névjegy független blockchain tanácsadó, elvégezte a Certified Bitcoin Professional, MIT Fintech, MIT Cybersecurity képzéseket, pillanatnyilag a Microsoft Azure Blockchain as a Service témakörrel kapcsolatban dolgozik projekteken Frankfurtban.

Dr. Tuan Anh Trinh, a Corvinus egyetemi docense, a Corvinus Fintech Center vezetője, 2006 óta az MTA köztestületi tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktora. Szego Dániel, független blockchain tanácsadó, elvégezte a Certified Bitcoin Professional, MIT Fintech, MIT Cybersecurity képzéseket, pillanatnyilag a Microsoft Azure Blockchain as a Service témakörrel kapcsolatban dolgozik projekteken Frankfurtban.

Minden predikciós piac első lépésként egy eseményt kell létrehozni, melynek a különböző kimeneteleire lehetséges fogadni. Az esemény általában egy kérdés, például ki nyeri a következő elnökválasztást, a következő foci világbajnokságot, vagy milyen idő lesz szeptemberben. A predikciós piacok nagy része diszkrét eseményekkel kimenetekkel dolgozik A legegyszerűbb eldöntendő kérdést az eseménynél feltenni, például “Donald Trump lesz e a következő amerikai elnök ? Ilyen esetben az esemény két lehetséges kimenetele lesz, az igen és a nem. A lehetséges kimenetelekkel aktív módon kereskedni lehet a predikciós piacokon, ahogy az esemény bekövetkezésének ideje közeledik, jó eséllyel az egyik lehetséges kimenetel értéktelenné válik, a másik pedig eléri a lehetséges maximális értékét.Ha az esemény bekövetkezik, akkor az esemény tényleges kimenetele riportálásra kerül, például, igen, Trump lett a következő elnök, a kereskedést felfüggesztik, a nyertes kimenetelek kifizetésre kerülnek a vesztes kimenetelek pedig értéküket vesztik. A decentralizált piacok egyik legnagyobb kihívása az esemény bekövetkezésének hiteles riportálása, melyet többféle algoritmikus megoldással valósítanak meg a különböző platformok. A legegyszerűbb esetben annak ellenére, hogy a platform decentralizált, a riportálás maga centralizált módon történik egy olyan médium segítségével amiben mindenki megbízik (“trusted oracle"). Ennek ellentéte, amikor maga a riportálás folyamata is teljesen decentralizált módon működik a platform szereplői között speciális jogosultságokat és szerepköröket osztanak ki. Ebben az esetben az esemény kimenetelének riportálása is egy összetett koordinációs tevékenység, ahol az egyes résztvevők anyagi érdekük is fűződik ahhoz, hogy az esemény helyes kimenetelét állapítsák meg érvényes kimenetként.A két legfontosabb fejlesztés alatt álló decentralizált predikciós piac, az Augur és a Gnosis. Minkét projekt a szokásos decentralizált alapon működik, fő finanszírozási forrásuk egy az Ethereum blokkláncon alapuló token, melynek ICO -ja (Initial Coin Offering) tavasszal zajlott le a Gnosis-nál és 2015-ben az Augurnál. Technikaliag és koncepcionálisan a két projekt elég hasonló, mivel az Augur előbb indult, így természetesen sokkal előrébb tart, egy alfa verzió már megtekinthető az oldalukon (https://augur.net/). A Gnosis projektnél az alfa verziót 2018 elejére igérik. További különbségként érdemes még megemlíteni, hogy a Gnosis projekt építve az Augur tapasztalataira, szélesebb technikai lehetőségek tárházát próbálja meg implementálni, ilyen például a több különböző orákulum és riportálási lehetőség használata, vagy a rugalmasabb skálázhatósági lehetőségek.A blockchain technológia megállíthatatlan ereje lassan, de lépésről lépésre átformálja a modern pénzügyi világot, a digitális pénzügyektől kezdve az okosszerződéseken keresztül a predikciós piacokig. Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mekkora potenciál van a technológiában, azt azonban érdemes kiemelni, hogy még egy viszonylag gyerekcipőben járó technológiáról van szó, így legyen szó a decentralizált predikciós piacokról, vagy más hatalmas potenciállal (vagy hozammal) kecsegtető projektekről, fenáll annak a lehetősége is, hogy akár egyik pillanatról a másikra elveszíthetik az értéküket. Ezt mindenképpen tartsuk fejben, ha kriptopénzekbe fektetnénk.