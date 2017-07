Újabb gigabírság a láthatáron - Nagyon megbüntetné az EU a Google-t

2,4 milliárd eurós rekordbírsággal sújtotta a múlt héten az Európai Bizottság a Google-t

Akár még idén, a múlt hetinél is nagyobb bírságot kaphat az amerikai cég

1. az Android operációs rendszer esetében a Bizottság attól tart, hogy a Google különböző mobiltelefonos alkalmazások és szolgáltatások tekintetében akadályozza a választék bővítését és az innovációt a mobil eszközökön egy olyan átfogó stratégia megvalósítása révén, amelynek célja az általános internetes keresés terén meglévő erőfölényének védelme és növelése; valamint

2. az AdSense ügyben a Bizottság attól tart, hogy a Google korlátozza a választékot azálta. hogy harmadik felek nem jeleníthetnek meg keresési hirdetéseket a Google versenytársaihoz tartozó forrásokból.

Múlt héten a vártnál jóval nagyobb, 2,4 milliárd eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google-re , a gigantikus bírságot azért szabta ki Brüsszel, mert a keresőcég előnyben részesítette a találatok között a saját webáruházát.Már akkor arról írtunk, hogy a Bizottság két másik, jelenleg vizsgálati szakaszban lévő ügyben is arra az előzetes következtetésre jutott, hogy a Google visszaélt erőfölényével. Ezek az ügyek a következők:Most úgy tűnik, hogy az elsővel kapcsolatban az Európai Unió versenyjogi hatósága újabb hatalmas bírságot szabna ki a Google anyacégére, az Alphabetre , az ügy most ott tart, hogy újabb vizsgálatot indítanak, és ha az is megerősíti a már lefolytatott vizsgálatok eredményeit, akkor akár már idén év végén újabb bírságot szabhatnak ki az Alphabetre. Az EU versenyjogi hatóságának döntése a múlt héten kiszabott 2,4 milliárd eurós bírságnál is súlyosabb hatással lehet az amerikai cégre, mivel az Android operációs rendszer rendkívül elterjedt és az abból származó bevételeknél is magas növekedés várható, ezért arra lehet számítani, hogy a bírság még a múlt heti 2,4 milliárd eurót is meghaladhatja.A versenyjogi hatóság egyébként többek között azt kifogásolja, hogy a Google megköveteli a mobilgyártóktól, hogy a telefonjaikon installálják a Google keresőjét (Search) és böngészőjét (Chrome) azért, hogy azok hozzáférjenek más Google appokhoz, ráadásul sok esetben a Google fizetett is a mobilgyártóknak és a távközlési cégeknek azért, hogy a telefonokon a Google appjai legyenek installálva.