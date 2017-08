Újabb jó hír Magyarországnak

A magyar net hasít, a mobilnet az egyik leggyorsabb a világon

A vezetékes net is gyors, ott is a világ élvonalába tartozunk

Több statisztika is készült arról, hogy mennyibe kerül a mobilozás, a netezés az egyes országokban, ezekből a felmérésekből Magyarország nem túl jól jön ki, általában a drágább országok közé tartozunk, ami a hazai mobilcégek szerint nem is véletlen, mert elmondásuk szerint a magyarországi vezetékes- és mobilhálózat világszínvonalú, ezt pedig meg kell fizetni. Az internetezés sebességének mérésével foglalkozó Speedtest legfrissebb listája alapján ez igaz is, a mobil- és a vezetékes net is a világon a leggyorsabbak közé tartozik.A mobilinternet a Speedtest mérései szerint Norvégiában a leggyorsabb, a lista második helyén Hollandia áll, Magyarország pedig a harmadik.

Forrás: Speedtest

A vezetékes szélessávú internet sebességében is jól állunk, igaz, ott nem került be Magyarország az első 10-be, de a 12. hely sem rossz, megelőzzük például Japánt, Dániát, Kanadát, Norvégiát és még Németországot is.

Forrás: Speedtest