Újabb nagy dobásra készülnek a Paksi Atomerőműnél

Eseménydús éve volt 2016 az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-nek, amely az extrém időjárási körülményekre tekintettel igen nehéz időszak volt - fogalmazott Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója az atomerőmű évindító sajtótájékoztatóján. Ezzel együtt a magyarországi villamos energia és gázellátás a rekord meleg nyár és az elmúlt évtizedek legzordabb téli időjárása mellett is zavartalan volt - mondta Csiba Péter, a tulajdonos MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.Hiperbiztonságos az atomerőmű működése: az elmúlt időszak stresztesztjei bizonyítják, hogy a paksi ma is a világ egyik legbiztonságosabb atomerőműve - hangsúlyozta. Az atomerőmű a termelési rekordokat biztonságos üzemelés mellett érte el, amelyet a 2016-ban lefolytatott két nemzetközi vizsgálat eredményei is visszaigazoltak. A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban sem történt a nemzetközi INES-skála (International Nuclear Event Scale) besorolása szerinti 1-es vagy annál magasabb biztonsági kategóriájú esemény. A legalacsonyabb szintű, 0-s jelentésköteles eseményből pedig 17 darab fordult elő, ami nagyjából fele a tíz évvel korábbi számnak - mondta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.A magyarországi éves villamos energia fogyasztásban a Paksi Atomerőmű termelése 36,5 százalékot fedez, az egyéb hazai termelés 34,6, illetve az import 28,9 százalékos részaránya mellett. A teljes hazai bruttó villamos energia termelés 51,3 százaléka Pakson valósul meg, a megújuló energiaforrások 9,6 százalékos részével együtt ez azt jelenti, hogy a magyar áramtermelés több mint 60 százaléka gyakorlatilag karbonmentes.A tavalyi év kiemelkedő eredménye volt még a Paksi Atomerőmű számára, hogy az összegzett sugárterhelést kifejező úgynevezett kollektív dózis értéke rekord alacsony szintre süllyedt. A felhasznált üzemanyag mennyisége 25 százalékkal, a kis- és közepes aktivitású hulladékok mennyisége pedig 21 százaléklal mérséklődött. Mindez szintén a 2015 végén, az addigi 11 hónapos helyett bevezetett 15 hónapos üzemeltetési ciklus (C15) eredménye, amely az elhangzottak szerint hozzávetőlegesen 1 milliárd forint költségigényű projekt keretében valósult meg. A kedvező változások eredményeképpen a Paksi Atomerőmű 3,2 milliárd forintos EBIDTA növekedést ért el 2016-ban. Az atomerőmű 174 742,3 millió forint nettó árbevétel mellett 18 271,1 millió forint adózás előtti eredményt ért el.Az 1. és 2. blokkokat követően 2016-ban lezárult a 3. blokk 2015-ben megkezdett üzemidő-hosszabbítása is. Az Országos Atomenergia Hivatal 2016 végén engedélyezte az 1986-ban üzembe helyezett reaktor 20 évvel tovább való üzemelését, működését, így az 2036-ig vesz részt az áramtermelésben. A 4. blokk üzemidő-hosszabbításának engedélyeztetése is folyamatban van.Hamvas István kiemelte a hazai külföldi partnerek, így a Roszatom eredményekhez való hozzájárulását is, amely nélkül a 15 hónapos ciklus bevezetése és a teljesítménynövekedés sem valósulhatott volna meg.A várható osztalékkal kapcsolatban Csiba Péter úgy fogalmazott: mi mindig ott hagyjuk azt a pénzt, ami a biztonságos működéshez kell, a jelenlegi fejlesztések mellett pedig az MVM-nek a zsebébe kell nyúlnia. Az osztalék konkrét mértékével kapcsolatban azt mondta, "minden évben veszünk ki osztalékot, ezen felül kell tőkét juttatni a beruházásokhoz".A Paksi Atomerőmű 2017-es év alapvető célja a biztonságos üzemelés, a piaci pozíciók megtartása, valamint a kapacitás fenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtása lesznek. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a következő években a turbinák átalakításával tovább nő az atomerőmű teljesítménye. A nyolc turbina rekonstrukciójának eredményeként több mint 30 MW-tal nő az erőmű jelenleg 2000 MW-os névleges villamos teljesítménye 2020-ig. A többlet ugyan a jelenlegi teljesítményhez képest nem tűnik jelenősnek, azonban mintegy 90 ezer magyar háztartás éves áramfogyasztását fedezi.