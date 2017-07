Újabb országban terjeszkedik az Extreme Digital

Tavaly a tíz legnagyobb online kereskedő Magyarországon mintegy ötmillió sikeres tranzakciót zárt le, amivel közel 110 milliárd forint forgalmat generált. A legnagyobb online forgalmat azbonyolította, amely három éve őrzi vezető pozícióját a magyar e-kereskedelmi piacon a GKI toplistája szerint: csak a tavalyi évben 30%-os bővülést tudott felmutatni, miközben a hazai e-kereskedelem 18%-kal bővült. A cég csütörtöki háttérbeszélgetésénügyvezető igazgató elárulta, hogy a külföldön működő 6 webshop mellé egy héten belül újabb indul, ezúttal Ausztriában.

Várkonyi Balázs

Külföldi webshopok itthon, hazai webshopok külföldön

Bár az Amazon már elkezdte bevenni Európát - létezik weboldala az Egyesült Királyságban, Ausztriában és Németországban - a magyarok innen egyelőre főleg olyan termékeket rendelnek, amelyeket itthon nem lehet beszerezni, illetve kisebb értékű árucikkeket, amelyeknél nincs komoly nagy jelentősége a bizalomnak vagy a garanciának

Ha a vásárló látja, hogy külföldi webshopban olcsóbb a termék, akkor lehetséges, hogy úgy dönt, nem veszi meg a terméket, hanem inkább kivár. Emiatt persze minden hazai szereplőnek előnyös lenne az áfakulcs csökkentése.

Miért pont Ausztria és miért pont most?

Jelenleg a cég online forgalmának 20%-át teszik ki a külföldi vásárlások, és az évek alatt felhalmozott tudást szeretnék most új területre vinni, és továbbfejleszteni. 2017-ben tehát újabb országot vesznek be, ami azért lesz mérföldkő, mert ezúttal nyugati szomszédunknál, Ausztriában indul webshop július 10-én.

Az Extreme Digital jelenleg a külföldi piacokon úgynevezett klónmodellben van jelen, azaz egységes mintára létrehozott weboldalakat működtet, de a tervek szerint idővel 2-3 országban is az itthoni hibridmodellt vezetik be, vagyis az online jelenlét mellett bizonyos mértékű offline jelenlétre is berendezkednek.

Az online kereskedelmi forgalom 2016-ban 310 milliárd forint volt Magyarországon, és ahogy az új vásárlási formákra fogékony társadalmi réteg vásárlóereje növekszik, a közeljövőben további dinamikus növekedés várható. A magyar vásárlók körében azonban nemcsak a hazai webshopok egyre kedveltebbek: egyre többen rendelnek az Amazonról, az eBay-ről és az Aliexpressről is. Tavaly a karácsonyi időszak nagy híre volt, hogy az Amazon online kiterjesztette európai jelenlétét, és német aloldaláról, az Amazon.de webcímről rendelve, 39 euró felett, Magyarországra és több környező országba ingyenes a szállítás.Várkonyi Balázs szerint ezek a cégek addig nem jelentenek valódi veszélyt, amíg nem jelennek meg lokális termékekkel a helyi piacokon.- mondta el a Portfolio-nak az ügyvezető igazgató.A hazai online kereskedők gyakran panaszkodnak, hogy az EU-n belül Magyarországon a legmagasabb az áfakulcs, vagyis 27%, és emiatt úgy érzik, versenyhátrányba kerülnek a nemzetközi cégekkel szemben. Azt azonban tudni kell, hogy a Magyarországra szállítandó termékekre (betartva a vonatkozó jogszabályokat) a magyar áfát számolja az Amazon és a többi külföldi vállalat is, ami egyben azt is jelenti, hogy a termékek végső, magyarországi árának ellenőrzéséhez be kell jelentkeznünk, és be kell állítanunk magyarországi címünket.Várkonyi szerint inkább utóbbi miatt kellemetlen a magas áfakulcs a magyar kereskedőknek:Az Extreme Digital 2001-ben indult, külföldi térhódítását azonban csak 2010-ben kezdte el: ekkor indította webshopját Csehországban és Szlovákiában, 2011-ben Romániában, 2013-ban Horvátországban, 2015-ben Szlovéniában, 2016-ban pedig Bulgáriában.A célország kiválasztásánál az volt az egyik döntő szempont, hogy a cég egy körülbelül 20 ezer négyzetméteres raktárral rendelkezik Budapesten, ahonnan Ausztriába megbízhatóan tudnak 1-2 napos határidővel rendeléseket teljesíteni. Eddig azért vártak ezzel, mert az osztrák fogyasztók magasabb szolgáltatás- és termékszínvonalat várnak el, mint a magyarok, illetve az eddigi külföldi fogyasztók, akik inkább a kelet-európai, balkáni régiót képviselik. Most már azonban magabiztosan tudnak belépni erre a piacra, és bár azt nem várják, hogy piacvezetővé válnak az osztrák piacon, onnan is szeretnének kihasítani egy kisebb szeletet.A cégben 2015-ben részesedést szerző, a Kika és Pepco márkákat birtoklóvállalatcsoport erős jelenléttel bír az osztrák piacon, ami szintén segíthet a cél elérésében.Ezen a téren Románia és Horvátország az elsődleges célpontok, illetve a későbbiekben Ausztria.

Az élelmiszervásárlás hozhat fordulatot

Jó úton halad az online jegyvásárlás és foglalás, a legutolsó helyen pedig a bolti bevásárlás áll, amit még mindig messze nem közelít meg az online vásárlások aránya. Bár könyvet és műszaki cikkeket egyre többen rendelnek online, élelmiszerekért és háztartási cikkekért továbbra is boltba járnak az emberek

Az e-kereskedelem globális részesedése a teljes kiskereskedelemből 2016-ban 8,7 százalék volt, míg Magyarországon ez az arány csak 3,9 százalék, tehát van némi lemaradásunk.- mondta el a háttérbeszélgetésenüzletágvezetőjeA női online vásárlók arányát tekintve is lemaradásban vagyunk, aminek oka az itthoni e-kereskedelem műszaki fókusza. Iparági szakértők szerint az élelmiszervásárlás térnyerése lehet az a katalizátor, ami miatt idővel hazánkban is megugrik majd az e-kereskedelem részesedése a teljes kereskedelmi forgalmon belül.