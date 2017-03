47 dollár környékén az olaj 2017.03.22 15:54

Meredeken zuhanni kezdett az olaj ára a mai kereskedésben, az amerikai WTI februári határidős árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb, ezzel jelenleg 47,5 dollár körül mozog, amire már 4 hónap óta nem volt példa. A befektetőket az bizonytalaníthatta el, hogy az EIA jelentése szerint a múlt héten 5 millió hordóval emelkedtek az amerikai nyersolaj készletek, ezzel pedig újabb rekord szintre bővült a tartalék.

A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a piacon tartós túlkínálat alakulhat ki annak ellenére, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) nagy valószínűséggel hamarosan további kitermeléscsökkentésről dönt.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, annak ellenére, hogy az OPEC és más olajkitermelő országok az olajárak megtámogatása érdekében döntöttek úgy tavaly november 30-án, hogy összességében napi 1,8 millió hordóval fogják vissza kitermelésüket 2017 első félévében, és az újabb hasonló döntésnek is ez lenne a célja, nagyon úgy fest, hogy a hatás ezzel részben ellentétes. A megállapodás ugyanis akaratlanul is, de éppen hogy a kitermelés bővítését célzó megaprojektek - így az egyesült államokbeli palaolaj-kitermelés - felfutásához is hozzájárulhatott. Ez pedig, az OPEC szándékaival ellentétes hatással járva, lefelé ható nyomást gyakorol az árakra.