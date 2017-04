Újra megcsapolnák a világ legnagyobb gázmezőjét

A közel-keleti ország még 2005-ben hirdetett moratóriumot az úgynevezett Északi Mező fejlesztésére, amelyen Iránnal osztozik. A masszív offshore gázmező már jelenleg is csaknem a teljes katari gázkitermelést biztosítja, exportbevételeinek pedig mintegy 60 százaléka származik innen. Az Északi Mező kitermelésének fejlesztésével a lelőhely napi kapacitása körülbelül 10 százalékkal 2 milliárd köbméterre emelkedik (400 ezer hordó olaj-egyenérték), amikor az új kutak a terv szerint 5-7 év múlva elérhetik teljes kapacitásukat.Irán, amelyik súlyos belföldi földgáz-hiánytól szenved, gyorsan növelte a mező kitermelését, és tavaly novemberben a francia Totallal előzetes megllapodást kötött a kitermelés további fejlesztéséről. A nemzetközi nukleáris szankciók bevezetése óta a Total az első nyugati energetikai vállalat, amely nagy értékű megállapodást kötött Teheránnal.A globális LNG-piac alapvető változásokon megy át, a nagyrészt az Egyesült Államokból és Ausztráliából származó kínálat emelkedése a többi szereplőt is lépésre sarkallja. A Thomson Reuters adatai szerint a tavalyi mintegy 268 millió tonnás összesített világtermelés 2017-ben 300 millió tonna fölé emelkedhet. A kínálat emelkedésének hatására az árak nyomás alá kerültek, így a 2014-es csúcsról több mint 70 százalékkal 5,65 dollár/mmBtu-ra csökkent a jegyzésár az ázsiai spot piacon. Vlagyimir Putyin orosz elnök éppen az előző héten jelentette be, hogy Oroszország a világ elsőszámú LNG-termelője kíván lenni. Ennek következtében az idei évben Katar várhatóan elveszíti a világ legnagyobb LNG-exportőrének címét, amelyet a kitermelését növelő Ausztrália vehet át tőle.Katar mostani döntése segíthet 2020 után is fenntartani az apró Öböl menti monarchia versenyképességét. A jelenlegi globális piaci aktivitás és alacsony árak mellett megfelelőnek látszik az időzítés új kapacitások fejlesztésére, azzal együtt, hogy úgy tűnik, túlkínálat van a piacon - mondta Giles Farrer, a Wood Mackenzie kutatási igazgatója. Az elemző szerint a lépés azt jelzi, hogy Katar emelni szándékozik piaci részesedését, amely csökkent más térségek előretörésével.A döntés indoklásában a földgáz iránti kereslet folyamatos erősödését említette a Qatar Petroleum (QP) vezérigazgatója, Saad al-Kaabi. Mindemellett a kínálati verseny további fokozódására is számít, ugyanakkor szavai szerint az alacsony árak nem gyakorolnak nyomást az iparágra. A 2,6 millió népességű ország gazdaságát nagy mértékben sújtotta az olajárak pangása, így a QP 2015-ben több ezer olajmunkást volt kénytelen elbocsátania, valamint számos eszközt kellett felkínálnia értékesítésre. Az LNG üzletágban a QP két divíziót is létrehozott, a Qatargas és a RasGas révén pedig több száz millió dollár költségmegtakarítást tud elérni. Februárban Kaabi még Katar új ciprusi és marokkói olaj- és gázkutatási terveiről beszélt, azonban az alacsony árakra tekintettel a jelek szerint a QP inkább hazai mezői fejlesztésébe fog.