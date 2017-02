Újra működik a csordaszellem, gyorsan nagyot eshetnek a tőzsdék

Történelmi csúcson a nettó short pozíciók értéke a VIX-ben

A múltbeli tapasztalatok alapján akár esésre is számíthatunk a tőzsdéken

2009 óta tombol a bika a tőzsdéken, legutóbb 2016-ban láthattunk egy kisebb korrekciót a piacokon, de még ebből is gyorsan sikerült kilábalniuk a tőzsdéknek. Az általános jó tőkepiaci hangulat pedig azt eredményezte, hogy a félelem-indexként is ismert VIX értéke újabb és újabb mélypontot ütött. A befektetői félelmek erősödését jelző indexben egyébként a tőzsdén short és long pozíciókat is lehet felvenni, ráadásul azt is meg lehet nézni, hogy a kis-és nagybefektetők hogyan pozícionálják magukat az indexben. A kisbefektetők nettó short pozíciói pedig új csúcsra értek, vagyis a kisbefektetők arra számítanak, hogy a VIX értéke tovább fog csökkenni, ami pedig akkor képzelhető el, ha a volatilitás alacsony marad, tehát jelen esetben az S&P 500 értéke tovább emelkedik.

Forrás: ZeroHedge

Az extrém értékeknek a múltban is volt jelentőségük, hiszen amikor a kisbefektetők arra fogadtak, hogy a VIX értéke tovább fog esni, akkor rendre korrekciók történtek, és a VIX értéke nagyot emelkedett, mégpedig azért mert az S&P 500 értéke nagyot esett. A VIX-ben felvett nettó short pozíciók értéke legutóbb 2016 szeptemberében ért a csúcsra, rögtön azelőtt, hogy az S&P 500 értéke több mint 2 százalékot esett, míg a VIX értéke 70 százalékot emelkedett egyetlen nap leforgása alatt.