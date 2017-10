Újraindul a kereskedés az Altera részvényeivel

A BÉT vezérigazgatója egy közleményben közölte, hogy az Altera kereskedését 14 órától visszaállítja az alábbiak szerint:

A felfüggesztésre tegnap került sor , miután az Altera tájékoztatta a BÉT-et attól, hogy olyan bejelentést kívánnak tenni, amely az általa kibocsátott értékpapírok árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja, erre tekintettel kérelmezte részvényei kereskedésének felfüggesztését.Nemrég a bejelentés is megérkezett , miszerint a vállalat igazgatóságának elnöke, Szabó Barnabás 1 875 darab "A" sorozatú részvényt adott el a Lehn Consulting részéreSzeptember közepén 1000 forint körül ingadozott az Altera árfolyama, aztán minden különöseb ok nélkül szárnyalni kezdett a befektetési társaság. A forgalom is jelentősen megélénkült, igaz volt is honnan, miközben az elmúlt hónapokban számtalan olyan kereskedési nap volt, amikor nem születtek kötések az Alterában, szeptember közepén aztán előbb néhány százezer, aztán néhány millió forint volt a napi forgalom.Ezután érkezett a bejelentés, miszerint a Lehn Consulting AG október 16-án 10 százalékot meghaladó részesedést szerzett a cégben, miközben két nagytulajdonos, a Freeway Limited és Nagy Imre részvényeket adott el a napokban. Kedden ebben a cikkünkben írtunk arról, mi történik mostanság az Alteránál.