Ukrajnában fúrhat olaj után az INA

Az ukrán állami UkrHazVydobuvanniával kötött szerződések értelmében a horvát cég 2017 harmadik negyedében kezdhet el fúrni. A CROSCO évente két olajkút fúrását tervezi. Az INA a hazai mezők mellett jellemzően a Közel-Keleten és Afrikában végez olaj- és gázkutatási és kitermelési tevékenységet.A horvát olajtársaság az előző héten javuló árbevételi és profitszámokat tett közzé 2017 első félévéről, elsősorban a termelés erősödésének, a magasabb áraknak és a kiskereskedelmi hálózat bővülésének köszönhetően. Ezek szerint az EBITDA az előző évi 521 millió kunáról 1,4 milliárd kunára emelkedett; az első féléves árbevétel 34 százalékkal 8,4 milliárd kunára (1,3 milliárd dollár), míg az egyszeri tételek nélkül számolt nettó eredmény 608 millió kunára nőtt a 2016 hasonló időszakában elért 70 millió kunárólAz INA 49,08 százaléka a Molé - a magyar olajtársaság rendelkezik a horvát társaság irányítói jogaival is -, míg 44,84 százalék a horvát államé. A horvát kormány 2016 végén jelentette be, hogy vissza kívánja vásárolni a Mol részesedését, azonban tájékoztatása szerint továbbra is tanulmányozza a legkedvezőbb visszavásárlási opciókat.(Reuters)