Utánajártunk, milyen hatással lehet Trump reformja a Richterre (kor.)

Trump leszámol az Obamacare-rel

A komoly betegséggel küzdők számára automatikus hozzáférést biztosítani a kezelésekhez.

Ösztönzők bevezetése, mint például adójóváírás vagy egészségügyi megtakarítási számlák alkalmazása.

A szerény jövedelműek egészségügyi ellátását segítő Medicaid-programot illetően az egyes szövetségi államok kormányzói nagyobb önállóságot kapnak.

Az orvosok és betegek védelme a szükségtelennek ítélt költségekkel szemben, amelyek drágítják a biztosítás költségeit. Továbbá fontos a gyógyszerárak csökkentése is.

Egy olyan egységes nemzeti biztosítási piac létrehozása, amelyet nem korlátoznak az államhatárok.

Hogyan hat Trump terve a Richterre?

Már az amerikai elnökválasztási küzdelem alatt is fontos téma volt az egészségügy, ott is főként a gyógyszeripari vállalatok helytelen árazási szokásai kerültek előtérbe, amire nem meglepő módon érzékenyen reagáltak a gyógyszeripari, azon belül is a biotech cégek részvényárfolyamai. Most újra előkerült a téma, tegnap Donald Trump a kongresszusi beszédében ismét megszólalt a szektorról, ahol is egy teljesen új egészségbiztosítási törvény megalkotását ígérte. Szerinte az Obamacare-nek nevezett jelenlegi rendszer összeomlóban van és fenntarthatatlan, ezért határozottan kell lépni, hogy megvédjék az amerikaiakat. Az új egészségügyi rendszer 5 alapvető jellemzőjét is felsorolta:Egy olyan egységes biztosítási piac létrehozása, amelyet nem korlátoznak az államhatárok.A Richter már évtizedek óta jelen van az amerikai piacon, ezért megnéztük, hogy a magyar gyógyszergyártó működésére milyen hatással lehetnek a tervezett változtatások.A hazai gyógyszeripari cég még az 1998-as orosz pénzügyi válságot követően döntött úgy, hogy kiegyensúlyozza egyirányú földrajzi kitettségét és jelentősen megerősíti üzleti jelenlétét az Egyesült Államokban. Ennek következtében stratégiai együttműködést írt alá a Duramed társasággal, aminek keretein belül a Richter lett a kizárólagos beszállítója a vállalat új, April névre keresztelt fogamzásgátló tablettájának.A következő pár évben jelentősen növelni tudta bevételeit a Richter a tengerentúlon, 2009-ben az értékesítésekből származó bevételek már 35,74 milliárd forintra emelkedtek, ami a Richter összes bevételének a 13 százalékát jelentette. A Richter amerikai forgalmának a 92 százalékát a nőgyógyászati portfólió, azon belül is főként a Plan B, a Plan B One Step, illetve a drospirenone-hoz kapcsolódó profitmegosztásból származó bevételek adták.Az Egyesült Államokban a bevételek 2010-ben kezdtek visszaesni, miután jelentősen megerősödött a generikus verseny, valamint a bevételeken belül meghatározó drospirenone forgalma is jelentősen visszaesett. Ezt a hatást valamelyest tompította, hogy a Richter stratégiai megállapodást kötött az amerikai Watsonnal, a méhmióma kezelésére szolgáló készítményével (ESMYA) kapcsolatban, a megállapodás értelmében a vállalat 17 millió dollár licencdíjat, továbbá a forgalom után royalty-t fizetett a Richternek. A következő pár év során a Richter bevételei az Egyesült Államokban 2015-re egészen 18 milliárd forintig estek vissza, ami ekkor már a vállalat összes bevételének csupán az 5 százalékát jelentette.

egyrészt a Cariprazine skizofrénia és bipoláris mánia kezelésénél kapta meg a forgalomba hozatali engedélyt, de a vizsgálatok nem csak ezeken a területeken folynak, két másik indikációnál is fejlesztés zajlik (major depresszió, bipoláris depresszió), továbbá a termék differenciálását is vizsgálják, azt, hogy a piacon lévő többi, skizofrénia kezelésére szolgáló készítményhez képest mennyi pluszt tud adni,



másrészt az összes indikációt tekintve az Allergan várakozásai szerint a csúcsidőszaki forgalom évi 1 milliárd dollár felett lehet. Korábban 350-1000 millió dolláros bevételi várakozások jelentek meg, akkor még az Actavistól, vagyis az előrejelzések jelentősen javultak. Ez azt jelenti, hogy a 2019-es évi csúcsidőszakkal és (saját becsléseinket alapul véve) 50-50 százalékos profitmegosztással számolva 3 év múlva a hazai gyógyszergyártóra éves 500 millió dollár körüli bevétel juthat a Cariprazine értékesítéséből. Ez a Richter jelenlegi, 2019-es évre vonatkozó árbevétel konszenzusának több mint 30 százaléka.

A Richter szerint nem várható érezhető hatás

Az amerikai értékesítéssel kapcsolatban a Portoliónak a társaság azt nyilatkozta, hogy az amerikai egészségügyi rendszer átalakítása nincsen érdemi hatással a Richter amerikai eladásaira.

A következő években, azonban fordulat jöhet a Richter amerikai bevételeiben, ugyanis az FDA 2015-ben jóváhagyta a magyar gyógyszercég kutatói által felfedezett cariprazine-t, amit az Allergannal közösen fejlesztettek a skizofrénia és bipoláris mánia kezelésére, így a nőgyógyászat mellett ezen a téren is erősít a Richter, ez pedig két dolog miatt is fontos mérföldkő a Richter számára:Jelenleg a Richter bevételéneinek 4-5 százalákát adja az amerikai piac, viszont a következő években a Cariprazine felfutásával jelentősen emelkedhet. Tehát a Richter amerikai kitettsége akár meghatározó is lehet, ennek ellenére a vállalat az eddig bejelentett amerikai egészségügyi változásokkal kapcsolatban nem lát olyan veszélyeket, amely negatívan hathat a bevételekre.