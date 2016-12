Utolsó napok, hogy élj az adókedvezménnyel

Ez túl jól hangzik, hol a csapda?

A tartós befektetési számla (TBSZ) nyitási évét gyűjtő évnek nevezzünk, ha még idén megnyitod, akkor a gyűjtőéved 2016 lesz, amihez már csak másfél heted van hátra. Elég a tőkét idén elhelyezni a számlán, a vásárlással ki lehet várni jövőre, vagy amikor úgy érzed, hogy itt a jó lehetőség. Ezt követően, amennyiben 5 évig nem veszel fel pénzt a számláról, azaz leghamarabb 2022-ben teszel ilyet, akkor a számlán elért hozam után teljes adómentesség lesz türelmed jutalma. Amennyiben 3 évig tudod megtakarításod ott tartani, akkor a normál 15%-os adó helyett csak 10%-ot kell fizetned.Tartós befektetési számlára külföldi, magyar részvényeket, befektetési alapokat, állampapírokat, sőt akár derivatív termékeket is lehet vásárolni. A számlán lehet adni-venni, tehát egy OTP részvényt nem kell 5 évig tartani, bármikor átcserélhető Apple részvényre vagy egy származtatott befektetési alapra. Mindösszesen a számláról való pénzfelvételtől kell tartózkodni, ha a hozam utáni adómentesség a célunk. Ez utóbbi a számla megszűnését eredményezi.Egy befektetési szolgáltatónál egy adott évben csak egy tartós befektetési számla nyitható, ha valaki szorgalmas, és évente keletkezik megtakarítása, akkor évente új TBSZ számlát nyit, így egyszerre maximum 5 megtakarítási számlája lesz. Ez macerásnak tűnhet, de napjaink online felületein ezek jól átláthatóak, könnyen kezelhetőek. Évente egyszer szolgáltató váltásra is van lehetőség, és az egész TBSZ számlát, tokkal vonóval átvihetjük egy másik befektetési szolgáltatóhoz.Semmi extra. Befizeted az adót, amit tartós befektetési számla nélkül amúgy is befizettél volna.Ilyenkor új TBSZ számlát szoktak nyitni a szolgáltatók.Ha ezek után, valakinek gyanús, hogy túl jó a tartós befektetési számla, és azt gondolja, hogy biztosan van valami hátulütője, akkor az a számlavezetési díj lehet. A Questor és BudaCash csődök után drasztikusan megnőtt a magyar befektetési szolgáltatók Befektető-védelmi alap (BEVA) befizetési kötelezettsége, akik igyekeznek kigazdálkodni a megnövekedett költségeiket. Biztosan véletlen egybeesés, de ezek után sokan átstrukturálták számlavezetési díjaikat, mely természetesen emelkedést eredményezett. Egy TBSZ számla költsége átlagosan az állomány 0,1%-a évente.Számlavezetési díjjal és tranzakciós díjjal együtt, ha valaki pénzügyileg tudatos, és saját maga intézi megtakarításai a TBSZ számlán, akkor jóval alacsonyabb költségek mellett kamatoztatja megtakarításait mintha ezt magánnyugdíjpénztári számlán vagy nyugdíjbiztosítási konstrukcióban tenné.Igen, kétségtelen, hogy szemben a nyugdíjpénztári vagy nyugdíj előtakarékossági számlához (NYESZ) kapcsolódó megtakarításokkal a TBSZ hez nem jár adójóváírás. Cserébe a TBSZ sokkal rugalmasabb, nem jelent akár 30-40 éves elkötelezettséget. Honnan tudod, hogy állandóan változó világunkban, 10 év múlva ugyanúgy jár majd a 100,000 Ft adójóváírás például a NYESZ számlára mint most? Miből gondolod, hogy 30 év múlva, amikor a pénzt majd felveszed, még mindig adómentes lesz a nyugdíjcélú kifizetés? Tartós befektetési számla esetén az előbbi kérdéseket nem kell feltenned magadnak.Tartós befektetési számla egy gombnyomással nyitható a Portfolio Online Tőzsde felületéről.