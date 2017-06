Ütős városi terepjáró a Hyundai új dobása

Az első hely a cél

A Hyundai ezt 30 új modell és modellvariáns bevezetésével igyekszik elérni, többek között olyan kulcsfontosságú termékcsoportokra fókuszálva, mint a hobbiterepjárók, illetve az alternatív meghajtású autók szegmense

A képre kattintva galéria nyílik

Hyundai KONA Milánó (galéria, 10 kép)

Mit tud az új Kona?

A 4,165 méter hosszú, 1,8 méter széles és 1,55 méter magas autó 2,6 méteres tengelytávval rendelkezik.

Erős formatervet kínál full LED ikerfényszórókkal, kéttónusú tetővel, tíz különböző és egyedi színválasztékban.

SUV négykerék-meghajtással, hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval (DCT) és a Hyundai legújabb erősorrásaival: a modern turbómeghajtású benzinmotoroktól a legújabb generációs dízeltechnológiáig.

A Display Audio - a Hyundai következő újdonsága - az utasok számára elérhetővé teszi az Apple CarPlay és az Android Auto alkalmazások használatát a 7-hüvelykes kijelzőn.

Az új, nagyteljesítményű Krell hangrendszer nyolc hangfalat és egy erősítőt foglal magában, melyek koncerttermi hangminőséget biztosítanak minden utas számára.

Széles skálájú aktív biztonsági felszereltséget kínál, beleértve a gyalogosfelismerő móddal is rendelkező autonóm vészfékező rendszert.

A legkorszerűbb erőforrások és négykerék-meghajtás

a szabványos 1,0-literes T-GDi hatfokozatú kézi sebességváltóval (MT) és 120 lóerővel (88 kW) (kombinált üzemanyag-fogyasztás (előzetes, célérték): 5,3 l/100 km; CO2 kombinált (előzetes, célérték): 119 g/km*);

vagy a nagyteljesítményű 1.6-literes T-GDI 177 lóerővel (130 kW) és a Hyundai saját fejlesztésű hétfokozatú duplakuplungos sebességváltójával (7DCT);

valamint négykerék-meghajtással (kombinált üzemanyag-fogyasztás (előzetes, célérték): 7,3 l/100 km; CO2 kombinált (előzetes, célérték): 169 g/km*).

Még a hónapban megkezdődik a forgalmazás

Az új modell elsőként Dél-Koreában lesz kapható, ahol még ebben a hónapban megkezdődik a forgalmazása. Európába valamikor 2017 második felében - október vagy november környékén - érkezik meg az új modell, az USA-ban pedig 2018 elejétől lesz kapható.

A Hyundai csoport teljes erőbedobással igyekszik letarolni az európai autópiacot: a dél-koreai autógyártó jelenlegi modellkínálata az egyik legfiatalabb az európai versenytársak között, a jövőbeli növekedést pedig új modellek sorozatával tervezi megalapozni, aminek éllovasa a napokban bemutatott városi terepjáró, a Kona lesz. Az új modell célközönségét részben a nagyvárosi fiatalok alkotják, és mivel divatterepjáróként határozza meg magát, stílusosan Milánóban, a divat európai fővárosában mutatták be először a kontinensen.A Hyundai menedzsmentje már az év elején jelezte, hogy idén közel 5 százalékkal növelnék az értékesítésüket, és globálisan közel 5,08 millió járművet akarnak eladni. Az autóbemutatón a jövőbeli célokról is beszélt Thomas A. Schmid, a Hyundai Motor Europe ügyvezető igazgatója, aki elmondta, hogy a vállalat 2021-ig az első helyre akar kerülni Európában az ázsiai gépkocsigyártók között.- tette hozzá az ügyvezető igazgató.Ebben a stratégiában az első mérföldkő a most bemutatott kompakt SUV, a Hyundai Kona. A gyártó folytatja korábbi SUV-elnevezési stratégiáját, vagyis a földrajzi nevek használatát (Grand Santa Fe, Santa Fe, Tucson). Az új modell a Hawaii-szigetek Kona körzetéről kapta a nevét, tükrözve a sziget energikus imázsát és egyedülálló életmódját. Egy sor modern technológiát felvonultat, amelyeknek egy részét a prémiumszegmensekből kölcsönözte: például az első Hyundai, amely head-up kijelzőt kapott.A Hyundai Kona csökkentett hengerűrtartalmú turbó feltöltésű motorok sorát kínálja a hatékonyság és a vezetési dinamika fokozása érdekében. Tökéletes választás, akár hegyi utakon, akár a belvárosban szeretne vezetni az ember. Nézzünk néhány fontosabb paramétert, ami igazán egyedivé teszi az új SUV-ot.A Kona kezdettől fogva választási lehetőséget kínál két turbó feltöltésű, kis-hengerűrtartalmú alacsony-magas forgatónyomatékkal és kiváló üzemanyag-hatékonysággal bíró benzin hajtómű között:A Kona választható négykerék-meghajtása mindenfajta vezetési helyzetben támogatja a járművezetőt, akár 50%-kal nagyobb nyomatékkal a hátsó kerekeken, például hóban, murvás és természetesen átlagos útfelületen egyaránt. 2018 nyarán a Hyundai piacra dobja a hatékony, 1,6-literes dízelmotorok következő generációját a KONA-hoz, mely hatfokozatú kézi sebességváltóval, illetve a Hyundai hatékony, gyors reakcióidejű 7DCT-jével is elérhető lesz és a négykerék-hajtás is választható hozzá.Látszik, hogy a Hyundai igyekezett minden, manapság elérhető és elvárható kényelmi és biztonsági berendezést beépíteni az autóba.A márka további meglepetéseket is tartogat még idén, a piaci szakértők szerint hasonló termékekre lesz szükség, ha a Hyundai valóban Európa első számú ázsiai autómárkájává kíván válni. Ehhez többnyire a Toyotát kell megelőznie, illetve a Nissant, amely az utóbbi években átvette a vezetést a Qashqai és a Juke sikerével.