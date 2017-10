Vacsorával békítené a V4-eket Juncker

Az Európai Bizottság elnöke szeptemberi nagyívű, az EU jelenlegi állapotát értékelő beszédében már igyekezett a kelet-európai tagállamokat is megszólítani, most szerda este pedig Brüsszelben látja vendégül a laza szövetség négy miniszterelnökét.Juncker most először találkozik a lengyel Beata Szydlóval, a szlovák Robert Ficóval, a cseh Bohuslav Sobotkával és Orbán Viktorral "tízszemközt" a Bizottság brüsszeli központjában.Az egy V4-diplomata által az EuObserver szerint "meglepőnek" nevezett gesztus célja minden bizonnyal a keleti és nyugati tagállamok között szemmel láthatóan számos kérdésben egyre nyíló szakadék áthidalása lenne.Erre pedig szükség is van, tekintettel arra, hogy a menekültválságtól és a kvóták ügyétől a munkaerőpiaci problémákon át egészen az élelmiszerek minőségi kérdéséig számos területen az álláspontok jelenleg szinte kibékítethetlen távolságban állnak egymástól. A V4-ek, illetve jelenlegi politikai vezetésük határozottan ellenzik a kétsebességes Európa koncepciót, és a további föderalizációval szemben inkább egy erős nemzetállamokon nyugvó EU-t szeretnének látni.A vacsorával Juncker azt is demonstrálni kívánja a V4-ek felé, hogy álláspontjuk fontos számára.Az egyik, a lap által megszólaltatott diplomata elmondása szerint fontos és jó dolognak tartják a Bizottság elnökének kezdeményezését, hogy személyesen is meghallgassa álláspontjukat, mivel az asztalon nem csak egy elképzeléscsomag található - utalt a diplomata Emmanuel Macron reformterveire.A vacsorán várhatóan a migráció, a védelmi politika, Schengen, a hétéves EU-költségvetés, illetve a másik tagállamokba dolgozni kiküldött munkavállalók bérezésének kérdései kerülhetnek terítékre, nagy áttörésre ugyanakkor elemzők szerint nem lehet számítani.