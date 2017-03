Vagyonokat keres mások tönkretételével, most viszont nagyon benézte

Vannak olyan pénzügyi elemzőcégek, amelyek arra szakosodtak, hogy félreárazásokat keresnek a tőzsdén és arra hívják fel a befektetők figyelmét, hogy egy vállalatnál manipulálják a kimutatásokat, szándékosan torzítják a vállalat számait, valamiféle mahináció történik a háttérben, ami miatt a vállalat részvényei korántsem érnek annyit mint amennyire a piaci szereplők értékelik. A módszerük az, hogy a kiszemelt vállalatok alapos elemzése után beshortolják a részvényeiket, ezt követően pedig elemzéseket tesznek közzé, amelyben leírják, miért is ér jóval kevesebbet az adott vállalat részvénye. Ilyen cég a Citron Research is, amelyről korábban már többször is írtunk, például itt és itt , ajánlásait világszerte figyelik a befektetők, a találati arányuk igencsak jó, hiszen több céges botrányra hívták már fel a figyelmet, például a botrányba került gyógyszeripari cég a Valeant esetében is.

Citron Research A Citron Research elődjét a StockLemont.com-ot 2001-ben alapította Andrew Left, azzal a céllal, hogy egy olyan online honlapot hívjon életre, amelyik szórakoztató formában felhívja a befektetők figyelmét azokra a vállalatokra, amelyeknél valamilyen csalás gyanúja áll fenn, illetve üzleti modelljeik gyenge lábakon állnak. Az alapító, Adrew Left több mint 19 éves befektetési tapasztalattal bír a tőkepiacokon, amit az által vezetett cégen keresztül igyekszik kamatoztatni. A Citron Research az elmúlt 11 évben mintegy 150 elmarasztaló jelentést hozott nyilvánosságra a legkülönfélébb társaságokról. A cég éppen ezért mindig hangsúlyozta, hogy a piaci szereplők befektetési döntéseik meghozatala előtt feltétlenül kérjenek szakmai segítséget.

Most ismét előkerült az elemzőcég neve, tegnap ugyanis az Intel bejelentette, hogy 15,3 milliárd dollárért megveszi a többek között az önvezető autó technológia fejlesztésével foglalkozó izraeli Mobileye-t és ez az a vállalat, amellyel kapcsolatban igencsak pesszimista volt a Citron korábban, azonban a felvásárlás hírére a Mobileye árfolyama nagyot emelkedett, így a Citronnak nem igazán lett igaza abban, hogy nagyot fog esni az árfolyam.A Citron először 2015. szeptember 9-én írt a Mobileye-ról, akkor rövidtávon 25 dolláros részvényárfolyamot jeleztek előre, ami az akkori záróárfolyamnál 48 százalékkal alacsonyabb volt. Ezt azzal is indokolták, hogy a tőzsdén frissnek számító tech vállalat menedzsmentje soha nem látott mértékben szabadul meg a részvényeitől közel egy évvel a tőzsdei kibocsátás után. A Citron aztán 2016. áprilisában is pesszimistán nyilatkozott a Mobileye-ról, akkor 11 dolláros célárat határoztak meg, ami 72 százalékkal volt alacsonyabb az akkori záróárfolyamnál, az indoklás pedig az volt, hogy a jövőbeni kilátások tovább romlottak a Mobileye-nál.Ezek után következett a bejelentés arról, hogy az Intel megvásárolja a Mobileye-t, az árfolyam pedig nagyot ugrott fölfelé, ami alaposan meglepte a Citron Research-öt is.

A Citron kiadott egy közleményt, amiben azt írják, hogy továbbra is vakarják a fejüket és nem értik a logikát, amögött, hogy valaki az idénre várt árbevétel harmincszorosát fizesse egy olyan cégért, mint a Mobileye, de a tranzakciót gyakorlatilag nyélbe ütötték, így most tovább lépünk - áll az elemző cég közleményében. Aki csodálkozik a tranzakció láttán, az valószínűleg a menedzsment, amelyik többszáz millió dollárnyi részvényt adott el a mostani ajánlatban szereplőnél jóval alacsonyabb árfolyam mellett, azalatt a rövid idő alatt, amíg tőzsdei cég volt a Mobileye. Sem a Citron, sem más elemzők nem látták előre azt, hogy jön egy ilyen felvásárlási ajánlat.