Valójában mindannyian a Facebook és a Google termékei vagyunk

a versenyképesség javítása. A hagyományos iparágakba betörnek új szereplők, digitális eszközökkel, jó példa erre az Uber, vagy az Airbnb. Erre válaszul a hagyományos iparágakban dolgozó cégek elkezdtek digitális szolgáltatásokat építeni, hogy ne legyen meg a versenyelőny az újaknál és tudják azokat a szolgáltatásokat kínálni, mint az új szereplők

a költségcsökkentés. Ha van egy digitális folyamatom, például egy chatbotom, vagy egy internetes oldalam, azzal emberi munkát spórolok meg

az adatvagyon termelées. Amikor a Facebookot, vagy a Google Mailt használom, akkor nem az ügyfele vagyok a Facebooknak, hanem a terméke. A viselkedésemből adatvagyon keletkezik, ami értékesíthető más cégek üzleti folyamatai számára. Amikor digitálisan használok egy folyamatot, akkor hatalmas adatvagyon termelődik, pont azokon a területeken, ami számomra releváns.

A digitális rendszerek elvárásai miért teljesíthetők jobban a felhőben, mit a saját adatközpontunkban?

Nehéz időszak ez a bankok, befektetési szolgáltatók számára, a rengeteg szabályozás (MIFID 2, PSD2, GDPR) nagy feladatok elé állítják a szektort. De ha túl leszünk ezeken a projekteken, új fejlesztések indulhatnak a digitalizáció nevében - mondta el Csorba Gyula, a Dorsum fejlesztési igazgatója a Dorsum Klub csütörtöki rendezvényén.A bankszektor alapvetően egy hagyományos, nagyon tradicionális üzletág. Fontos a személyes kapcsolat, főleg a prémium és a privát banki ügyfelek kezelésében. A kérdés, hogy hogyan tudunk eljutni odáig, hogy terjedjen a digitalizáció és a banki folyamatok is kapjanak digitális tartalmat? Mi az, ami a bankszektort meg fogja változtatni és ezen belül is a befektetések kezelését?Sokan vizionálnak robottanácsadókat (). De ezek valószínűleg nem tudnak majd teret nyerni - véli Csorba Gyula. Ami hiányzik hozzá, az a bizalom, főleg a prémium és a privát banki ügyfelek részéről. Akiknek sok pénzük van és ezért nagyon gondosan hozzák meg a befektetési döntéseiket, azok nem szívesen bízzák a megtakarításaikat bárkire.A digitális változások motorjai az úgynevezett "millenial-ügyfelek", vagyis az Y-generáció, ők azok, akik hamar felveszik az újabb szokásokat.Egyes termékek, például az iPhone azért tud olyan sikeres lenni, mert az Y-generáció fogékony arra, hogy az új technológiákat, az új eszközöket alkalmazzák. Előbb-utóbb megjelenik az az igény a részükről, hogy a befektetési szolgáltatónak digitális megoldásai legyenek a különböző csatornákon, például mobilon és az interneten. Ezért a digitális tartalomfejlesztés a jövőben elkerülhetetlen lesz. Elképzelhető akár egy MIFID-teszt is chaten, vagy akár egy összetettebb tanácsadás is. Ügyfélmegismerésben sokat segíthet a mesterséges intelligencia, hogy személyre szabott tanácsokat lehessen adni.Molnár Balázs, az Oracle cloudért felelős vezetője szerint a digitalizácó egy furcsán hangzó fogalom 2017-ben, 30 agy 40 éve vannak számítógépek, amik digitálisak. Az újdonság, hogy most nem a számítógépekről van szó, hanem a folyamatokról. A folyamatokat digitalizáljuk és nem a számítógépeket.A digitális szolgáltatások mögött van valami üzleti motiváció, példáulA felhő lényege, hogy a rendszereinket nem a saját adatközpontunkban futtatjuk, de nem egy outsourcing egyszerűen, hanem egyfajta megosztási alapon béreljük. Egy erőforrásgyűjtemény, amiből bármikor fel lehet használni annyit, amennyire szükség van. Van olyan, ahol kész alkalmazásokat, van, ahol csak infrastruktúrát tudunk igénybe venni. De mindegyiknek a megosztott, a nagyon dinamikusan használható erőforrás a lényege.- Teszi fel a kérdést Molnár Balázs. A felhőnél a befektetést a felhőszolgáltató végezte el, ami fontos, amikor egy ennyire dinamikusan változó környezetről van szó. A befektetési kockázat ugyanis nem az enyém. Csak annyit fizetek, amennyit használok. Méretrugalmasság van, így alkalmazkodni lehet gyorsan a piaci kereslethez, a nemzetközi terjeszkedéshez sem kell új szervertermet építeni. A rendelkezésre állás és a biztonság magasabb szintű.A legnagyobb félelem a felhővel kapcsolatban, hogy hol tárolják az adatainkat és menyire vannak ott biztonságban? Ezt jól szemlélteti az a példa, hogy hol érdemes tárolni például 10 darab aranyrudat: a saját pincémbe, vagy egy bankfiókba inkább? Ez a különbség egy saját adatközpont vagy a felhő között. Sok mindent készen kapnak az ügyfelek a felhőben. A felhőszolgáltató például minden ügyfelének megpróbálja megteremteni azt, hogy megfeleljen a GDPR szempontjainak. A legtöbb esetben olcsó a felhő és biztosítja azt a kontrollt a rendszerek felett, mint egy hagyományos adatközpont. Például big data rendszereket nem kell külön megépíteni magunknak, mert már ott van. Ha machine learningre van szükség (amihez elképesztő kapacitások kellenek), akkor ott van a felhőben és felhasználható.A nagy kérdés, hogy mit mond a felhőről a pénzügyi felügyelet, szabad-e a felhőbe például banki adatokat tenni.