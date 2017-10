Van egy autógyártó, amelyik a benzinfalóin keresett pénzből fejleszti az elektromos autóit

A General Motors hisz a tisztán elektromos jövőben

- mondta a GM globális termékfejlesztésért felelős vezetője. Azt tudni, hogy 2023-ig 20 új modellel bővítené a GM az elektromos autó-kínálatát, de egyelőre pontos időzítés nincs, hogy mikor melyik modellt dobja piacra. A GM a múlt hónapban közölte, hogy majdnem készen áll a Chevrolet Bolt tömeggyártására.A GM jövőbeli elektromos járművei már nyereségeset termelnek majd - tette hozzá a GM vezére. Az autógyártók jellemzően veszteségesek könyvelnek el az elektromos autókon, mert az akkumulátorok költsége még mindig jóval magasabb, mint a belső égésű motoroké. Miközben a Tesla már több milliárd dollárt égetett el, addig a GM a "hagyományos" autógyártásból bőven tudja finanszírozni az elektromos autók fejlesztéseit. Tavaly Észak-Amerikában érte el a 12,5 milliárd dolláros adózás előtti eredményének több mint 90 százalékát a GM, köszönhetően a szabadidő-terepjárók és a pickupok iránti keresletnek.Az elektromos járművek mellett az üzemanyagcellás járművek szintén szerephez juthatnak a GM jövőjében. Az autógyártó hétfőn mutatott be egy hirdogénhajtású platformot. A GM azt ígéri, hogy öt éven belül piacra dob a nagyközönségnek üzemanyagcellás-járműveket.A GM nem csak hazai piacán, de Kínában is elektromos autó-offenzívát indítana. 2020-ig legalább 10 új elektromos és hibrid autót mutatna be és a tervek szerint egy akkumulátorgyárat is építene a kínai SAIC Motorral. Kína ambiciózus célokat űzött ki, hogy legalább az autóértékesítés ötödét elektromos autók adják 2025-re, amit a töltőhálózat-infrastruktúra kiépítésével támogatnak majd.