Van, ahol 9 órát kell dolgoznod egy reggeli áráért

Abu-Dzabi, Oszaka és Zürich lakóinak átlagosan kevesebb, mint 5 percet kell dolgozniuk, hogy megvehessék a reggelire valót, míg a lista másik végén a ghánai Accrában közel egy órát, Caracasban pedig a hatalmas infláció miatt átlagosan 9 órát kell dolgozni a reggeli betevőért - derült ki a Bloomberg globális reggeli indexéből Az index egy átlagos reggeli költségeit veszi figyelembe, ami egy bögre tejből, egy tojásból, két szelet piritósból és egy gyümölcsből áll. Persze itt mondhatjuk, hogy nem reális az összehasonlítás, mivel Kínában, vagy Japánban nem valószínű, hogy tejet és piritóst esznek reggelire az emberek, de a Bloomberg azzal érvelt, hogy ezek azok az alapanyagok, amelyek minden országban könnyen hozzáférhetők, így az áruk is reálisan összehasonlítható.Az index továbbá rávilágít arra is, hogy az egyes régiók városai között is mekkorák a különbségek. Zürichben az emberek átlagosan a napi fizetés egy százalékát költik reggelire, míg Kijevben ez a 6 százalékot is eléri. Ázsián belül a japán Oszakában kevesebb mint egy százalékért, míg Vietnamban az átlagos napi fizetés 12 százalékáért reggelizhetünk. A legdurvább különbségek Latin-Amerikában vannak, Mexikóban az átlagos napi fizetés 2,4 százalékából kijön egy reggeli, míg az infláció sújtotta Caracasban ez több min 110 százalék.