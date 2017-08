Van, amikor a világ egyik leggazdagabb emberét is kikosarazzák

A 29,2 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú Sempra villamos energia és gáz közműcégeket tulajdonol és üzemeltet az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában. A társaság nem idegen Texasban, 2017-ben beszállt egy, a texasi Port Arthur kikötőjében indított LNG-projektbe - igaz, egyelőre csak egy szándéknyilatkozat aláírásával.



A dallasi székhelyű Oncor több mint 3,4 millió háztartást és vállalkozást lát el villamos energiával közel 200 ezer kilométeres átviteli és elosztó hálózatán keresztül. Jelenlegi tulajdonosát, az Energy Future-t 2007-ben privatizálták a valaha volt legnagyobb, 44 milliárd dollár értékű tőkettételes felvásárlása keretében. Az amerikai palagáz kitermelés fellendülésének hatására azonban a tengerentúlon a földgázárak meredek csökkenésbe kezdtek, és hosszabb távon is nyomás alatt maradtak, ami végeredményben az adósságállomány fenntarthatatlanná válásához vezetett.

A Berkshire általában igyekszik elkerülni a felvásárlási licitháborúkat, és úgy tűnt, ezt ebben az esetben is sikerül megúsznia. A Berkshire még júniusban csapott le az Oncorra, miután az eddigi tulajdonos Energy Future két korábbi érékesítési kísérletét a texasi felügyeleti szervek meghiúsították.A texasi közműcég vasárnap azonban úgy döntött, hogy Buffett cége helyett inkább a Semprát részesíti előnyben, amely a Reuters értesülései szerint valamilyen módon biztosította az igazgatótanácsot arról, hogy az Oncor megvásárlását az illetékes texasi felügyeleti szerv (PUCT), illetve a szövetségi csődbíróság is jóváhagyja majd.A Berkshire múlt héten közleményben erősítette meg, hogy nem kíván emelni az Oncorra tett 9 milliárd dolláros ajánlatán. Ugyanakkor, saját korábbi ajánlatát mégicsak megtoldva, a Sempra színre lépésére reagálva felkínálta az Energy Future számára az Oncore osztalékát, de ez a jelek szerint nem volt képes áthidalni a két ajánlat közötti rést.Az Energy Future legnagyobb hitelezője, az Elliott Management fedezeti alap ellenezte a Berkshire ajánlatának elfogadását és annak vétóját is kilátásba helyezte, mondván, az alulértékeli a társaságot. Ezért az Elliott igyekezett egy saját, 9,3 milliárd dolláros ajánlatot összerakni, sikertelenül. A Sempra csak az utóbbi három hétben döntött úgy, hogy ajánlatot tesz az Oncorra, miután értesült a Berkshire-rel szembeni ellenállásról. A Reuters szerint az Elliott támogatja a Sempra ajánlatának elfogadását.