Van egy diákmunka Magyarországon, ami 3000 forintos órabért fizet

túlbecsülték a szükséges létszámot, így a felkészítőre hívott 150 diák több mint felére, nagyjából 70 emberre már nem lesz szükségük.

Velük állítólag munkaszerződést vagy más papírt sem írattak alá, így azt is csak a tréningeken hallott beszélgetésfoszlányokból csípték el, hogy pontosan kinek dolgoznak: bár a munkát közvetítő ismerős az EuroOne Zrt. nevű cég alkalmazottja volt, a Duna Arénában az Antenna Hungária munkatársai foglalkoztak velük.

A Bravogroup Holdinghoz tartozó, tavaly 10,5, 2015-ben 16,9 milliárdos forgalmú EuroOne Zrt számos állami közbeszerezést nyert az elmúlt években az MFB-től - a különböző rendőrkapitányságokon és külképvisleteken át a Magyar Villamos Művekig. A rendszerint konzorciumvezetőként induló cég a NAV-val például számítógéprendszerek szállítására és az üzemeltetésükhöz kapcsolódó szolgáltatásokra kötött 2013-ban 22 milliárdos, négy évre szóló keretmegállapodást. A BKK-val és a Diákhitel Központtal ugyanekkor, ugyanerre az időtartamra szoftverlicencek bővítésére , a Liget projektirodával pedig hardevereszközök beszerzésre szerződtek 25, illetve 22 milliárd forintért.



A 2010-ben még csak 7 milliárdos árbevétélű cég az Átlátszó tavalyi cikke szerint jó politikai kapcsolatok nélkül aligha nőhette volna ennyire ki magát elmúlt hét évben. A 2012-es tusnádfürdői nyári egyetemen a cikk szerint az EuroOne támogatóként önálló infótér helyszínt üzemeltetett, amelynek beszélgetéseit az a Gulyás Kovács Gergely stratégiai igazgató moderálta, aki az első Orbán-kormány alatt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, majd Fellegi Tamás főtanácsadója volt, 2002 után pedig a Quesator Csoport ügyvezető igazgatójaként a cég kiemelt ingatlanfejlesztéseit koordinálta.

A diákszövezeteknél kereshető órabérek háromszorosával csalogatott diákoknak egyfajta "junior"i beosztásban kell majd dolgozniuk aon. A munka keretében a világbajnokság résztvevőinek kiosztott számítástechnikai eszközöket kellett IT-támogatói munkakörben kezelni: kipróbálni, beleltározni és operációs rendszerekkel ellátni a rendezvény előtt, majd a felmerülő problémákat megoldani a rendezvény ideje alatt. A helyszínen profi informatikusok, rendszergazdák is dolgoznak - a komolyabb problémákat hozzájuk kellett volna továbbítani.A kezdés előtt nemcsak elbeszélgetésen, hanem három körös felkészítésen is részt kellett venni a jelentkezőknek, ezekért pedig ugyanúgy 3000Ft/órás bért fizettek nekik, mint amit a munkáért ígértek. A felkészítő harmadik körére azonban a jelentkezők körülbelül felét már nem hívták meg. Az indoklás szerint ugyanisA 3000 forintos órabért a fiatal elmondása szerintkapta volna kézhez, mivel ismerőse révén saját megfogalmazása szerint "csókosként" jutott a munkához. A diák úgy tudja, rajta kívül körülbelül még 20-25 "csókos" lehetett.Az EuroOne ügyvezetője, Kucska Árpád nem tudta megmondani, hány diák vett részt a tréningeken, és végül hány kezdte meg a munkát. Az azonban szerinte, hogy voltak, akik munkaszerződést sem kaptak, a tréningekért járó bérüket pedig feketén kapták meg, mert mindenki diákszövetkezeten keresztül érkezett. Később azonban a portál szerint, bár úgy tudja, a munkára végül csak diákszövetkezetesek mentek. A pontos létszámokat és a megbízott diákszövetkezetek nevét illetően Kucska Árpád azt mondta, szerinte munkatársai nem szeretnének nyilatkozni. Az EuroOne Antenna Hungáriával kötött alvállalkozói szerződéséről a cégvezető, de azt elárulta, b>a 100 milliós nagyságrendű megbízási díjért profi IT-szakemberek foglalkoztatására és call center működtetésére is szerződtek.Amint azt kedden megírtuk , az összességben több mint 130 milliárd forintos költségeket a korábbi világbajnokságokkal összevetve. Az Index ugyancsak a napokban írt arról , hogy a vizes vébé szervezői mindeddig titkolni igyekeztek a rendezvény költségeinek egy jelentős, az informatikai hátterére vonatkozó szeletét - például, hogy 1400 mobiltelefont, 600 laptopot, illetve tabletet osztottak ki a versenyzők, a FINA képviselői és az önkéntesek között. A technikai-technológiai rendszerekre költött 30 milliárd forintnyi megbízás döntő többsége a cikk szerint az Antenna Hungáriánál, a nyereség azonban az állami cég - részben kormányközeli - alvállalkozóinál landolt.