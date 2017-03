Váratlan helyről kapott kihívást a Tesla

Új versenyzők a ringben

Központi kérdés

Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy a széndioxid-kibocsátás mentes gazdaságba való átmenet hiányzó láncszeme a fejlett energiatárolás. A hagyományos energiahordozók uralta korábbi évtizedekben értelemszerűen nem volt központi téma az energiatárolási technológiák fejlesztése, ez a helyzet azonban az elmúlt években gyökeresen megváltozott. A lítiumion akkumulátorok egyre inkább képesek áthidalni, kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások időszakos jellegéből eredő ingadozásokat, amire egyre nagyobb igény mutatkozik a megújulók szerepének erősödésével.Az akkumulátorok kulcsfontosságúak az egyre inkább az elektromos hajtású modellek tökéletesítésére koncentráló autógyártóknak is. Már csak azért is, mert az autógyáraknak fokozott erőfeszítéseket kell tenniük a 2015-ös párizsi klímacsúcson elfogadott kibocsátáscsökkentési célkitűzések teljesítése érdekében. Ahhoz, hogy az EU céljai teljesüljenek, az átlagos károsanyag-kibocsátást 27 százalékkal kell mérsékelniük 2021-ig az autógyáraknak 2015-höz képest. Ez azt jelenti, hogy a következő öt évben kétszer akkora előrehaladást kell elérniük az autók energiahatékonysága terén, mint amennyit 2010 óta sikerült teljesíteniük. A Bloomberg New Energy Finance (BNEF) szerint a 2020-as évek elején már az elektromos autók gyártói lesznek az akkumulátorok legnagyobb felvevői, átvéve a vezetést a fogyasztói elektronikától.Az energiatárolás egyre nagyobb üzletet jelent globálisan, 2016-ra már 1,3 milliárd dolláros árbevételt generáló üzletággá erősödött, öt év alatt gyakorlatilag megtízszerezve árbevétel termelő potenciálját az AEE piackutató és tanácsadó cég jelentése szerint. A Visual Capitalist összeállítása szerint pedig 2016-hoz képest 2020-ig több mint ötszörösére bővül a globális lítiumion akkumulátos gyártó kapacitás.Mindez nyilvánvalóan jókora vonzerőt gyakorol a határos területeken tevékenykedő társaságok számára is, az iparág felfutását látva az utóbbi időben több új szereplő is belépett a versenybe. A piacon megjelenő új játékokosok között külön kategóriát képviselnek az állami támogatásokkal kistafírozott kínai cégek, például a Contemporary Amperex Technology Limited. A CATL 2016-ban megtriplázta az elektromos autókhoz gyártott akkumulátorkapacitását, a tervek szerint pedig 2020-ig elérhetik az 50 gigawattórás kapacitást. Összevetésül, a Tesla és a Panasonic közös akkumulátorgyára, a nevadai Gigafactory a tervek szerint 35 gigawattórás éves kapacitásra lehet majd képes.Mellettük azonban mások is jó lehetőséget látnak a piacban, így Peter Carlsson svéd üzletember is, aki nem mellesleg korábban a Tesla felsővezetőjeként tevékenykedett. Az általa alapított NorthVolt nevű társaság, illetve a 4,2 milliárd dolláros befektetéssel építendő gyár 2022-re felére csökkentené a lítiumion akkumulátorok jelenlegi előállítási költségeit. A NorthVolt első, svédországi üzeme évente mintegy 8 gigawattóra akkumulátor kapacitás gyártására lesz alkalmas, ami hat éven belül 32 gigawattórára emelkedhet. Szavai szerint a NorthVolt várhatóan még 2017 tavaszán közzéteszi az építkezés lehetséges svédországi helyszíneinek listáját.A gyártó kapacitás - nagysága alapján - az akkumulátorok költségeit jelentősen csökkenhetné, azonban a szükséges 4 milliárd dollár bevonása erősen kérdéses - véli Logan Goldie-Scot, a BNEF szakértője. Egyelőre ugyanis az intézményi befektetők ódzkodnak az energiatárolási projektekbe való befektetéstől, a technológiai és piaci kockázatok miatt. A stockholmi bázisú cég 2018 második felében 1 milliárd eurós tőkeemelést tervez a gyár építésével összfüggő költségei fedezésére - közölte Carlsson, a társaság alapítója, aki egykor a Tesla ellátási láncok felügyeletéért felelt az amerikai vállalatnál. Carlsson tervei szerint a szükséges tőke felét tőkebefektetőktől, másik 50 százalékát pedig hitelből teremtené elő az Európai Befektetési Banktól, illetve zöld kötvények kibocsátását is fontolgatja. A 46 éves vezérigazgatónak már sikerült meggyőznie Svédország legnagyobb közműcégét, a Vattenfallt, hogy fektessen 5 millió koronát, vagyis mintegy 550 ezer dollárt az üzletbe, és a Vattenfall jelzései szerint nem zárkózik el attól, hogy még több pénzt tegyen a vállalkozásba.Az akkumulátorcsomagok az elektromos autó legdrágább alkatrészei, az előállítási költségek jelenleg durván 35-50 százaléka kapcsolódik az akkumulátorokhoz, ezért az iparág számára központi kérdés az energiatároló egységek kapacitásának növelése, előállítási költségeinek mérséklése. Az akkumulátorgyártás felfuttatása pedig jótékonyan hat az elektromos autózás elterjedésére a költségek csökkentése által is. Például a Tesla Gigafactory megépítésével a fejlesztéseknek és a tömegtermelésnek köszönhetően jelentősen, önmagában közel harmadával csökken az akkumulátorok ára.

A lítiumion akkumulátorok költsége jelenleg átlagosan 200 dollár/kilowattóra, ami a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) prognózisa szerint 2025-ben még mindig körülbelül 109 dollár körül alakulhat. Az egyes szereplők azonban eltérően látják a költségek csökkenésének várható ütemét. Míg a BNEF szerint a Tesla 2026-ban törheti át a bűvös 100 dolláros határt lefelé, addig a társaság saját becslése szerint már 2020 végére 100 dollárra süllyedhet 1 kWh akkumulátorkapacitás előállításának költsége.

Forrás: Bloomberg New Energy Finance

Az akkumulátorfejlesztésben és -gyártásban hagyományosan élenjáró ázsiai szereplők (Samsung, Panasonic, LG Chem, Mitsubishi, BYD, CATL) mellett vezető szerepet tölt be a Varta, a Boston Power, a Bosch és a Tesla is. A Tesla partnerével, a Panasonic-kal 2017 januárjában kezdte meg új lítiumion akkumulátorcelláinak tömeggyártását a nevadai Gigafactoryben, amely jelenleg a legnagyobb a világon a műfajban. Ezeket egyelőre a Powerwall 2 és a Powerpack 2 energiatárolásra alkalmas eszközökben alkalmazzák, de 2017 közepétől az itt gyártott akkumulátorcellák, illetve az azokból előállított akkumulátorcsomagok kerülhetnek majd bele a Tesla idén megjelenő új modelljébe, a Model 3-ba is. A gyár annyi akkumulátort gyárthat majd, hogy az akár 1,5 millió autót is kiszolgálhat. Elon Musk Tesla-vezér elmondása szerint az általuk előállított akkucellák energiasűrűsége a legnagyobb a világon, míg az 1 kWh-ra vetített akkumulátorkapacitás előállítási költsége a legalacsonyabb.