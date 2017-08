Váratlanul veszteséges lett a világ legnagyobb hajózási cége

A dán hajózási vállalat a félmilliárd dolláros profit helyett 264 millió dolláros veszteségről számolt be legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében. Az elemzői várakozásokhoz képest kiugróan rossz eredményt a közel 700 millió dolláros amortizációs költségekkel magyarázták. Ezen kívül a júniusi globális kibertámadás is komoly terhet jelent a vállalatnak, ugyanis a konténerhajók több hétig nem tudtak közlekedni, ami 2-300 millió dolláros veszteséget eredményezhet, ez azonban még nem látszik a legfrissebb jelentésben.Ezek alapján azt várnánk, hogy a befektetők megütötték a vállalat részvényeit, de éppen ellenkezőleg, közel három százalékot emelkedett az árfolyama a mai kereskedésben, ami részben annak tudható be, hogy a vállalat ötödével tudta növelni a fuvardíjait és a veszteség ellenére stabil fundamentumai vannak. Mindezt támogatja a globális konjunktúra, amely a tengeri fuvarozási iránti kereslet 2-4 százalékos növekedését hozhatja ebben az évben. Mindezeknek köszönhetően az árbevételét nyolc százalékkal, 9,6 milliárd dollárra növelte az előző év azonos időszakához képest, az üzemi eredmény pedig 2,06 milliárd dollár lett, ami 16 százalékkal haladta meg a tavalyit.A vállalat részvényeinek árfolyama ma már három százalékos emelkedésben is volt a tegnapi záróárhoz képest, az idei egész évet tekintve pedig 19 százalékot emelkedett.