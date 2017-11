Így építenének fel egy megavárost a semmiből

A projekt neve NEOM.

Szaúd-Arábia nagyszabású tervet dédelget: 500 milliárd dollárból építene fel egy megavárost.A projekt finanszírozásába az állam mellett a magánszektor is beszállna, volt szó róla, hogy akár tőzsdére is vihetik a projektet. A Saudi Aramco olajcég 5 százalékos részesedésének eladását is a megaváros megépítésére fordítanák. A projekt vezetésével a Siemens és az Alcoa egykori vezetőjét, Klaus Kleinfeldet bízzák meg.

Forrás: AFP

Szaúd-Arábia a világ legnagyobb olajexportőre, éppen ezért a tartósan alacsony olajár érzékenyen érinti az ország gazdaságát.

Az olajár alakulása

Hogy fog kinézni a megaváros?

Ez a hely nem a hagyományos embereknek és a hagyományos vállalatoknak szól, hanem a világ álmodozóinak ad majd helyet

A tervek szerint 26 500 négyetkilométernyi területet foglalna el a megaváros, Egyiptom és Jordánia között, a Vörös-tenger partján. Ez azt jelenti, hogy a területe mintegy 33-szor akkora lenne, mint New York városáé.Egyelőre még látványtervek nincsenek, amit lehet tudni, hogy egy high-tech város lesz, ami teljes mértékben megújuló energiával üzemeltetnek majd. Most az egyik legnagyobb ilyen város az amerikai Burlington (Vermont), ahol 100 százalékban megújuló energiára támaszkodnak.A várakozások szerint a NEOM első szakasza 2025-re készülhet el. Drónok és robotok lesznek a városban, önvezető autók közlekednek majd, és fókuszban lesznek olyan iparágak, mint a biotechnológia.- mondta el a szaúdi koronaherceg, Mohammed bin Salman.

Forrás: NEOM