Varsóban népszerűsítik a magyar tőzsdét

A Budapesti Értéktőzsde és a Wood & Company által első ízben, Varsóban megrendezett Hungarian Day elsődleges célja, hogy a magyar piacon már eddig is aktív lengyel befektetők megbeszéléseket folytathassanak általuk már ismert vállalatokkal és újabb magyar tőzsdei cégekkel is találkozhatnak. A lengyel intézményi befektetők a régiós közelségük miatt hagyományosan jól ismerik a magyar piacot és ezért nem csak a legnagyobb kapitalizációjú vállalatok, hanem a mid cap cégek iránt is jelentős érdeklődést tanúsítanak. A BÉT részéről az eseményen a tőzsde nemzetközi kapcsolatokért felelős szakemberei mutatják be a magyar tőkepiaci lehetőségeket, valamint a BÉT aktuális fejlesztéseit.A befektetői napon a hazai blue chip tőzsdei cégek közül a Mol és az OTP, a mid cap cégek közül az Alteo, a Duna House és a Graphisoft Park vezetői találkoznak az intézményi befektetőkkel. A nap során a lengyel befektetők mellett több, nagy nyugat-európai befektető több mint 50 találkozó keretében kap első kézből információt magyar tőzsdei vállalatokról.