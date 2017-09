Vasúti óriásvállalat születik

A Siemens az ICE, az Alstom pedig a TGV nagysebességű vonatok, illetve egyéb vasúti technológia gyártásával van jelen a piacon. A két társaság együttesen 15,3 milliárd eurós árbevételt, illetve 1,2 milliárd eurós üzemi eredményt produkált 2016-ban. A társaságok működése jelenős részben kiegészíti egymást: míg az Alstom a közel-keleti, afrikai, indiai, valamint közép- és dél-amerikai piacokon aktív, addig a Siemens elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban és Oroszországban erős. A 62 300 alkalmazottal rendelkező közös vállalatnál a szinergiáktól 470 millió eurós megtakarítást várnak.



Noha a közös vállalkozás létrehozása kétségtelenül javítja a francia vasúti ipar globális pozícióit, a kínai CRRC továbbra is az ágazat messze legnagyobb szereplője marad, miután 35 milliárd dollár körüli éves árbevétele nagyobb, mint a Siemens, az Alstom és a Bombardier kombinált bevétele. Az eredetileg a kínai belföldi piacon aktív társaság már Európában Csehországban és az Egyesült Királyságban is elnyert projekteket, és egyebek mellett például a Londont az észak-angliai városokkal összekötni hivatott új gyorsvasút hálózat fejlesztésében való részvétel iránt is érdeklődik. Elsöprő dominanciájára tekintettel a felügyeleti szervek vélhetően nem állítanak majd akadályt az Alstom-Siemens üzlet elé.

A most aláírt keretmegállapodás szerint a létrehozandó közös vállalatban - amely területén messze a legnagyobb lesz Európában - a Siemens valamivel több mint 50 százalékos részesedéssel bírna, míg az Alstom adná a társaság vezérigazgatóját Henri Poupart-Lafarge személyében. Ezzel részben választ adnának azokra a francia belpolitikai kritikákra is, amelyek szerint Franciaország az ügylettel lemondana egy ikonikus nemzeti iparvállalat kontrolljáról. A társaság elnökét ugyanakkor a Siemens delegálná. A bejelentés egyúttal azt is jelenti, hogy az értesülések szerint a Siemensszel szintén tárgyalásokat folytató kanadai Bombardier kimarad a buliból.A lépést az Alstom igazgatósága, a Siemens felügyelőbizottsága, illetve a Bouygues is támogatta, az ügyletet azonban az Alstom részvényesei mellett még a felügyeleteknek is jóvá kell hagyniuk.Megvalósulása esetén az ügylet Emmanuel Macron, Franciaország elnöke szerint valóságos áttörést jelentene a francia-német gazdasági kapcsolatokban, az ellenzéki politikai erők azonban korántsincsenek elragadtatva az ötlettől. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter keddi szavai szerint a kormány üdvözölte a terveket, amely szerintük elősegítheti számos franciaországi munkahely megőrzését is. A francia állam részéről azt is közölték, nem fognak élni opciós jogukkal, és nem vásárolják meg az Alstom 20 százalékos részét a Bouygues ipari csoporttól.A Siemens Alstom nevű új társaság tőzsdei kibocsátása Párizsban valósulhat meg, az ügylet zárása 2018 végére valószínűsíthető. Ami a további konrétumokat illeti, a Siemens a közös társaság újonnan kibocsátandó részvényeiből az Alstom részvénytőkéjének 50 százalékát reprezentáló mennyiséget kap meg, és opciója lesz további 2 százaléknyi Alstom-részvény megszerzésére is. Ezzel együtt a Siemens a közös társaság létrehozását követő négy éven belül nem szerezhetne 50,5 százalékosnál nagyobb részesedést az Alstomban, emellett az alku tartalmaz bizonyos kormányzati, szervezeti és munkahelyvédelmi biztosítékokat is - írta közös közleményében a két társaság.A hírekre a két társaság részvénye valósággal kilőtt, az Alstom-papír 6 százalékot meghaladó, a Siemens pedig ugyancsak lendületes, 2 százalék feletti erősödést mutatott szerdán késő délelőtt.

(Reuters)