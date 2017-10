Vége a szén elleni háborúnak Trump embere szerint

A fosszilis energiahordozók változó szerepével és az erősödő klímaszemponttal bővebben is foglalkozik a Portfolio Energy Investment 2017 konferencia. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

"A szén elleni háborúnak vége" - fogalmazott hétfőn Pruitt Kentuckyban.

A lépéssel Donald Trump egyik választási ígérete teljesül, aki elődje környezetvédelmi örökségének felszámolását tűzte ki célul maga elé. A Tiszta Energia Terv visszavonásával egyúttal annak az esélye is csökken, hogy az Egyesült Államok képes lesz teljesíteni a Párizsi Klímegyezmény alatt tett vállalásait - igaz, erre a jelenlegi kormányzat olyan nagyon nem is törekszik, tekintve, hogy Trump a Klímegyezménytől is visszalépteti az USA-t. A legfelső bíróság 2016-es döntésével egyébként is megakadályozta, hogy a törvény hatályba lépjen.Scott Pruitt ezúttal is megismételte azt, a korábban számos alkalommal hangoztatott nézetét, miszerint az elődjei eltértek a szabályozási normáktól, amikor a Tiszta Energia Tervet keresztül erőltették, és az államokat a szén felhasználása felől a tisztább energiaforrások felé terelték volna.A névleg egy környezetvédelmi állami szervet vezető Pruitt klímaváltozással kapcsolatban képviselt elutasító álláspontja már többször megmutatkozott korábban is. Beiktatását követően nem sokkal, márciusban máris kijelentette , a szén-dioxid-kibocsátás nem járul hozzá jelentősen a klímaváltozáshoz. Pruitt számára a környezetvédelmi terv visszavonása személyes diadal is egyben, hiszen még mint Oklahoma állam főállamügyész több mint két tucat államot képviselt a törvény ellen indított bírósági eljárásban.A mostani döntést előkészítő egyik háttéranyag szerint az Egyesült Államok fosszilis energiaipara összességében 33 milliárd dollárt nyerhet azon, hogy nem kell megfelelnie a szabályozásnak. Más kérdés azonban, hogy a légszennyezés miatti környezet- és egészségvédelmi kiadásokban ezt nem fizeti-e vissza többszörösen az ország.