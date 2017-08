Vége a jó világnak - Fizethet az Apple, mint a katonatiszt

Európának meg kell tanulnia sokkal jobban megvédeni a gazdasági érdekeit, Kína ezt megtette és az Egyesült Államok is. Nem húzhatsz hasznot abból, hogy Franciaországban, vagy bárhol Európában üzletelsz úgy, hogy nem fizeted meg az adókat, amiket mások, a francia és a többi európai vállalat viszont igen

Franciaország egyszerűbb szabályokat szeretne, amivel valóban meg lehet adóztatni a technológiai vállalatokat. A javaslatait az európai uniós vezetők szeptemberi találkozóján terjeszti majd elő az észtországi Tallinban. A francia miniszter, Bruno Le Maire sürgeti a dolgot, mert szerinte az eddigi európai szintű próbálkozások túlságosan lassúak.- mondta Le Maire.Már régóta szúrja az európai kormányok szemét, hogy a nagy amerikai technológiai vállalatok európai adóparadicsomokban parkoltatják a készpénzüket és transzferálják át a profitjukat, hogy elkerüljék a magas amerikai társasági adókulcsot. Ebben jöhet változás, a Trump-kormányzat komoly adóreformot tervez, amiben szerepel egy egyszeri adókedvezmény a készpénzüket "repatriáló" amerikai vállalatoknak.Az Apple majd nem a teljes készpénzállományát (94 százalékát) külföldön tartja, de a Microsoft is legalább 100 milliárd dollárt tart külföldön és a Google anyavállalatának, az Alphabetnek is több pénze van külföldön, mint "otthon".

Legkésőbb 2018-ra Németországgal azonos adókulcsot szeretnénk elérni, ami az alapja lehet az adóharmonizációnak az Eurózóna 19 tagállamában

A legismertebb adóoptimalizálási taktika a dupla ír - holland szendvics néven ismert. Ezt alkalmazza például a Google anyavállalata, az Alphabet is is. Az európai tevékenységekből származó bevételetek az ír leányvállalathoz futnak be, ahol a legalacsonyabb a vállalati adókulcs Európában (mindössze 12,5%). A Google ír leányvállalatától a pénzek egy holland céghez, a Google Netherland Holdingshoz kerülnek, kikerülve így az írországi adófizetés egy részét. Végül pedig a holland cégtől, amelyet olyannyira csak erre a célra tart fenn a Google, hogy még alkalmazottja sincsen, a Google másik ír leányvállalatához, a Google Ireland Holdingshoz futnak be a bevételek jogdíjak formájában, ami viszont már az adóparadicsomként ismert Bermudákon adózik.Az amerikai vállalatoknak nem kell kifizetniük a 35%-os adót a külföldi tevékenységekre addig, amíg nem hozzák haza a készpénzt, ez pedig arra ösztönzi a vállalatokat, hogy az offshore számlákon hagyják a pénzüket. A technológiai vállalatoknál különösen nagy a súlya a külföldi profitoknak, ugyanis bevett szokás, hogy a szabadalmakat és a különböző szellemi termékeket alacsony adózású országokba helyezik át.Az európai kormányok folyamatosan próbálnak behajtani "elmaradt" adókat, az Európai Bizottság tavaly 13 milliárd eurós bírsággal sújtotta az Apple-t, mert úgy ítélték meg, hogy jogosulatlanul kapott adókedvezményeket Írországtól, csak azért, hogy az országban maradjon. Az Apple és az ír kormányzat is egyelőre harcol a döntés ellen, de jelen állás szerint a meg nem fizetett adókat kamatostul meg kell fizetnie Írországnak több évre visszamenőleg.A francia elnök, Emmanuel Macron kampánya során gyakran hangoztatta, hogy a francia vállalatok nehezen kelnek versenyre azon országokkal, ahol alacsonyabbak az adókulcsok, vagy a társadalombiztosítási költségek. Ezért szeretne elérni egy egységesebb adózást az Eurozónában. Franciaországban 25 százalékra szállítaná le az adókulcsot, a kedvezőbb adózású országokat pedig az adókulcs emelésére ösztönözné.- mondta el Le Maire a Németországgal most folyó tárgyalások kapcsán. A Deloitte adatai szerint most Németországban 30-33 százalék között mozog a társasági adókulcs.