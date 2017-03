Végleg eltűnhetnek a dízel személyautók?

A belsőégésű motor 130 év után kezd elavulttá válni. Nem elsősorban az olaj hiánya, hanem a környezetvédelem előtérbe kerülése miatt

Az ACEA (European Automobile Manufacturers Association) adatai szerint Nyugat-Európában (EU-15 plusz Izland, Svájc és Norvégia) 2016-ra 49,5%-ra esett az új személyautó körében a dízelmeghajtás aránya a 2011-es 55,7%-ról. Ez egyértelműen csökkenést jelent és megtöri azt a trendet, ami 1990 óta tartott. Ekkor még csak 13,8% volt az új személyautó körében a dízel meghajtás, az arány 2011-ig rendületlenül emelkedett, azóta viszont évről évre csökkent.

Míg Pletser szerint öt éve mindenki arról beszélt, hogy a dízel lesz az a termék, mely iránt a kereslet a leginkább nő, mára alapvető fordulat állt be a trend alakulására vonatkozó várakozásokban. A fő gond a dízellel az, hogy bár szén-dioxid kibocsátás tekintetében jól teljesít, minden más szempontból rosszul. Ráadásul, minél szigorúbbak a szabályok, a dízel annál kevésbé tud megfelelni nekik. Ez pedig egyre nagyobb súllyal esik latba a légszennyezettség csökkentését célzó energiapolitikákban, így mind több nagyváros tervezi , hogy öt-tíz éven belül kivezeti a dízelüzemű járműveket.Európa élén jár a járművek kibocsátási szabványainak szigorítása tekintetében, bár az Egyesült Államokban is tervezik a szabályok módosítását. Az EU-ban az üzemanyagok adótartalma magasabb, ami komoly hajtóerőt jelent: az emberek jobban megnézik a fogyasztási adatokat, mint az Egyesült Államokban. A legújabb dízeles autók fenntartása azonban olyan drága, például a részecskeszűrő, stb. cseréje, hogy nagyon komoly futásteljesítmény kell ahhoz, hogy egy átlagfelhasználónak is megérje. A környezetvédelmi szabványoknak csak úgy lehet ugyanis megfelelni, ha ilyen elemeket szerelnek az autókba.Azon túl, hogy Európa is egyre inkább a benzin irányába fordul, nagyon komoly fejlesztések zajlanak az elektromos közlekedés területen is.- fogalmazott.Az elektromos autók áttörése azonban Pletser szerint még odébb van: erre akkor kerülhet leghamarabb sor, ha az akkumulátorok ára kilowattóránként 100 dollárra csökken. Jelenleg 200 dollár felett van az árak. Kérdéses azonban, hogy sikeres lesz-e a lítiumion jelenlegi formájában. A fejlesztők már elérték azt a határt, amely felett az energia betárolásának sűrűsége nem növelhető. Ám nemcsak a tárolt energia mennyisége számít, az is fontos, hogy milyen sebességgel tudja az adott energiát felvenni és leadni, s hogy különböző sűrűségeken is képes legyen erre. Aktuális formájában a lítium nem alkalmas arra, hogy ezeknek mind megfeleljen.Az egyéb alternatív hajtási módokkal kapcsoltban a szakember úgy vélekedett, a hidrogén nem tudott áttörést elérni az elmúlt húsz évben, a legvalószínűbb irányt a benzines hibridek jelenthetik.