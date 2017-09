Végre megtudhatjuk, mennyibe került az orosz gáz Magyarországnak

Dr. Tóth Bertalan MSZP-s képviselő két és fél éve adott be közérdekű adatigénylést. A pereskedés azóta tart, ennek során a képviselő Facebook-bejegyzése szerint az MFGK először állította, hogy az általam kért adatok nem állnak a rendelkezésére, azután megpróbálta kizáratni az eljáró bírói tanácsot; azután pedig a kormány egy új törvénnyel próbálta ellehetetleníteni a képviselő adatigénylésének sikerét.Az adatigénylés alapján a képviselő szerint kiderülhet többek között az is, hogy 2011-2015 közötti időszakban miért volt magas az ipari felhasználóknak értékesített földgáz ára Magyarországon a régió más országaihoz képest.A képviselő korábbi adatigénylése alapján augusztus végén jelentette be , hogy az állami földgázkereskedőnek 50,8 milliárd forinttal több volt a bevétele, mint a kiadása tavaly. Ez azt jelenti, hogy az állami gáznagykereskedő több mint 50 milliárd forint haszonnal adta tovább a szintén államosított lakossági szolgáltatóknak a földgázt tavaly. Egy háztartás így átlagosan 22 ezer forinttal fizetett többet a földgázért, mintha azt az állami kereskedőtársaság nyereség nélkül adta volna tovább.A lakossági gázárakat 2011-ben előbb befagyasztották, majd 2014-ben a rezsicsökkentés keretében több lépcsőben mérsékelték, és azóta sem emelték. Noha 2014-ben az akkori piaci áraknál valóban alacsonyabbnak számítottak a tarifák, az azóta a piacon bekövetkezett árcsökkenés hatására paradox módon a rezsicsökkentett tarifa már meghaladja a nem egyetemes szolgáltatási körbe tartozó fogyasztók által fizetendő árat - írtuk meg korábban. (A lakossági árak egyébként azon országokban is magasabbak, mint a piaci, jellemzően vállalkozások által fizetett tarifák, ahol nem történt rezsicsökkentés, elsősorban méretgazdaságossági okokból.)