Végre egy légitársaság, ahol előfizetéssel korlátlanul repülhetsz

Előfizetéses légitársaság indul Európában, ami azt jelenti, hogy egy fix havidíjért akárhányszor lehet vele repülni az üzemeltetett járatokon. Jól jön ez azoknak, akik gyakran utaznak és nem mellesleg a nagy, zsúfolt utasszállítók helyett jobban szeretik a kényelmes kisgépeket.

Forrás: Surf Air

Az amerikailégitársaság kínál ilyen szolgáltatást és már nem csak Amerikában, de Európában is. Az első járat, ami ma száll fel, London Luton repülőteréről Ibizára közlekedik. Egyelőre még egy London-Cannes járat van a menetrendben a következő napokra, de a tervek között olyan célállomások is szerepelnek, mint Zürich, Genf, vagy Milánó.

Forrás: Surf Air

Az előfizetés havonta 1750 font, vagyis mintegy 615 ezer forint, amivel korlátlanul lehet repülni a járatokon. Ez elsősorban a gyakran repülőknek érheti meg, akik azon városok között ingáznak, ahová járatokat működtet a Surf Air.

Forrás: Surf Air

A légitársaságság további előnye, hogy mintha egy magángépen utaznál, nem kell részt venni a hosszadalmas repülőtéri procedúrákban, mint a check-in, vagy a beszállítás, hanem elég mindössze 15 perccel az indulás előtt kiérni a géphez. A rugalmasság is nagy előny és ahhoz képest, hogy egy "last minute", rugalmas business class-jegy Londonból Zürichbe 500 fontba kerül, a korlátlan repülést kínáló havidíj teljesen versenyképes.

Forrás: Surf Air

A Surf Air története A légitársaságot 2012-ben alapította David Eyerly, Wade Eyerly, Peter Bi, Scott Porter, Cory Cozzens és Reed Farnsworth. Központja Kaliforniában van és elsőként a Szilícium-Völgy és a Los Angeles-i régió között indított járatokat. Eddig 9 millió dollárnyi forrást kapott befektetőktől, köztük kockázati tőke társaságoktól, mint az Anthem Venture Partners, vagy a VegasTechFund, illetve a híres színész, Jared Leto is a befektetői között van.

Arról egyelőre nem sokat árul el a cég, hogy mekkora bevételt és profitot csinál, így viszonylag kevés fogalmunk van arról, hogy az üzleti modell pénzügyileg mennyire életképes. A Surf Air európai tevékenységekért felelős vezérigazgatója, Simon Talling-Smith elmondta, hogy az Amerika és Európa közötti járatok a reményei szerint idén mintegy 100 millió dolláros bevételt hozhatnak a cégnek és az európai tevékenységek a teljes üzlet ötödét adhatják az év végére.Az amerikai járatok 2013-ban indultak Kaliforniában és jelenleg 3000 tagjuk van. A terjeszkedéshez természetesen új gépeket is rendel a cég: Embraer és Pilatus repülőgépeket. Az Egyesült Államokban most 12 Pilatus repülőgép üzemel és további 43-ra van megrendelése a légitársaságnak. A Surf Air most veszi át az első Embraer Phenom 300-as gépét, ami Európában fog közlekedni. A következő 3-5 évben hasonló méretű flottát építenének ki Európában is.

Forrás: Surf Air