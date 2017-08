Veregessük meg egymás vállát, aztán lépjünk tovább, mert beteg, ami most történik!

Sikersztori volt

A belsőégésű motoros autók a 20. század elején kezdtek el világszerte elterjedni, akkoriban azonban még egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy néhány évtizeden belül az válik természetesé, hogy az autókat benzin vagy gázolaj hajtja. A 19. század végén ugyanis még kisebbségben voltak a robbanómotoros autók, a személygépkocsik nagy részét gőz vagy elektromos áram hajtotta, az 1900-as évek elején pedig úgy tűnt, hogy sok nehézség, például az alacsony hatótáv, a lassú töltés vagy a magas ár (ismerős, ugye?) ellenére végül az elektromos autó nyer a versenyben, a halk működésű, egyszerűen kezelhető (nincs sebességváltó, kurbli) autók főleg a nagyvárosokban terjedtek el gyorsan. Az elektromos autók aranykora azonban nem tartott sokáig, az 1910-es évek közepétől már a robbanómotoros autók hódítottak, többek között az tette lehetővé gyors elterjedésüket, hogy az úthálózat rohamos fejlődésével megnőtt az igény az elektromos járművekénél nagyobb hatótávolságú autók iránt, ráadásul a tömegtermelés (pl. Ford T-modell) lenyomta a belsőégésű motoros autók árát, a nagy olajtalálatok nyomán pedig az üzemanyag is relatíve olcsón és globálisan elérhetővé vált, a technológiai fejlesztések, például a kurblit kiváltó indítómotor, vagy a robbanómotoros autókat a korábbinál jóval halkabbá tevő kipufogódob pedig még vonzóbbá tették a robbanómotoros autókat.

Ford T-modell, Fotó: Shutterstock

Az egész folyamatban az a legérdekesebb, hogy a sok fejlesztés végig abba az irányba vitt minket, ahol egyszer már jártunk, bő száz éve az elektromos autókkal.

a Porsche szerint az az autó 1898-ban legfeljebb 35-tel is tudott menni, és egy feltöltéssel akár 80 kilométert is meg tudott tenni. 119 éve. Őrület.

Az elmúlt száz évben aztán sok minden történt az autóiparban, hogy megértsük, honnan hova jutott el az autógyártás, elég, ha csak megnézzük, mit tudott az 1900-as évek elején gyártott Ford T-modell, és mit tud egy mai középkategóriás autó, mondjuk a Volkswagen Golf. A Ford T-modell alig 3,4 méter hosszú és csupán 540 kilogramm súlyú autó volt, amit egy 2.9 literes 20 lóerős motor hajtott legfeljebb 70-nel, miközben a fogyasztás 20 liter körül alakult 100 kilométeren. Ezzel szemben egy mai Golf közel egy méterrel hosszabb és két és félszer olyan nehéz, mint a T-modell, ráadásul a jóval nagyobb kasznit jóval kisebb hengerűrtartalmú, de jóval nagyobb teljesítményű motorok viszik úgy, hogy a fogyasztásuk akár kevesebb mint a harmada annak, mint amennyit annak idején egy Ford kért.És időközben rengeteg technikai újítás épült be az autókba, az évtizedek során megjelentek többek között a duplakuplungos és automata váltók, hogy kényelmesebb legyen az autó kezelése, elterjedtek a turbófeltöltők (már dupla- és tripla is), hogy még nagyobb teljesítményt lehessen kihozni a motorokból, bekerült az autókba a kettős tömegű lendkerék, hogy még kevesebb rezonancia érkezzen az utastérbe, és még számtalan dolog, amivel a hajtáslánc mostanra elképesztően bonyolult, és hát ebből fakadóan egyre sérülékenyebb is lett.A benzines vagy dízeles autóink egyre csendesebbek, egyre kevesebbet fogyasztanak, a motorok egyre erősebbek, nyomatékosabbak, az autók egyre jobban gyorsulnak, a fejlesztések eredményeként sok szempontból egyre közelebb kerültünk az elektromos autók alaptulajdonságaihoz, azoknak az autóknak az őseiéhez, amik már egy évszázaddal ezelőtt is rendelkezésre álltak, csak akkor az emberiség más irányba indult el. A stuttgarti Porsche múzeumban állították ki Ferdinand Porsche első autója, a P1-et, ami egy szekérformájú teljesen elektromos jármű, mindig beleborzongok, hogy már akkor mire voltunk képesek:

Egger-Lohner C.2 Fotó: Nagy Viktor

Zseniális vagy beteg?

Az előző gondolatok a hétvégi élmények után jöttek elő, a Hungaroringen megrendezett kamion Eb kiegészítő programjaként nyílt lehetőség az aktuális Bentleyk vezetésére, mindkettő kapcsán az volt az érzésem, hogy valamilyen szempontból az autógyártás csúcsát látom, mindkét élmény zseniális autós kaland volt, de egyben elgondolkodtató tapasztalat is, már a helyszínen is akifejezés jutott legtöbbször az eszembe.Kezdjük a kamion Eb-vel! Egészen elképesztő felhajtás vesz körül egy ilyen versenyt (GT futamok is voltak a hétvégén), autó- és teherautó kiállítással, motocross bemutatóval, hostessekkel és grid girl-ökkel, celebekkel és szimplán csak gazdagokkal, de a legfontosabbak a kamionok, amikre már-már nincs is szó. Ezek a valamivel több, mint 5 tonnás dögök 5 (!) másodperc alatt vannak százon, 30-ról 160-ra (ennyire van leszabályozva a végsebesség) 7 másodperc alatt gyorsulnak, ez állítólag nagyjából az a szint, mint amit egy Porsche 911 GT3 tud. Lenyűgöző, hogy mennek ezek az akár 13 ezer köbcentis, közel 1200 lóerős, 5500 newtonméter nyomatékú motorral hajtott monstrumok, tényleg csak vigyorogni tud az ember, amikor először lát ilyen versenyt.

Kiss Norbert versenykamionja, Fotó: Richard Kienberger/ETRC

És persze beteg is az egész, mert eleve mi értelme kamionokkal versenyezni, és ha már igen, akkor miért kell közben 100 liter gázolajat elégetni százon, és azt se akarjuk tudni, hogy mennyi károsanyag jut ilyenkor a levegőbe, mert ne legyenek illúzióink, a részecskeszűrő meg az AdBlue folyadéktartály nem szériatartozéka a versenykamionoknak. Szóval egyrészt zseniális dolog a versenykamion, valamilyen szinten a (teher)autógyártás csúcsa, a mérnöki tudás csimborasszója, amiért lehet is lelkesedni, de egyben beteg és barbár dolog is, ami valószínűleg nem sokáig létezik már a mostani formájában.

ETRC Hungaroring 2017, Fotó: Richard Kienberger/ETRC

És akkor beszéljünk a Bentleyről! Hát, arra a Bentley Bentaygára sem nagyon vannak szavak, amit vezethettem. Eleve hatalmas az autó, 5,2 méter hosszú, 2 méter széles, 1,74 méter magas, 2,4 tonna a súlya, tényleg, mint egy bakancs formájú tank. A hatalmas tömeget egy 6 literes, 608 lóerős, 900 newtonméter legnagyobb nyomatékú 12 hengeres motor mozgatja, ami sok szempontból a motorgyártás csúcsa, egy sor hengert például automatikusan kikapcsol a motorvezérlés, amikor nincs szükség nagy teljesítményre, ilyenkor még csendesebb és takarékosabb a motor. Ha viszont kell, akkor nagyot tud lépni az autó, százra 4,1 (!) másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 301 km/h, ezzel a Bentayga a világ leggyorsabb SUV-ja.

Bentley Bentayga, Fotó: Bentley

És valószínűleg az egyik leghalkabb is, normál használat mellett a beltérben gyakorlatilag nem hallani menetzajokat, és a motorból is szinte semmit sem lehet észre venni, olyan érzésem volt, mint ha elektromos autót vezetnék. És persze minden illesztés, varrás a helyén volt, a bőr igazi bőr, a fa igazi fa, a fém igazi fém, de ezt el is várja az ember 70+ millió forintért.

Bentley Bentayga, Fotó: Bentley

Szóval nagyon sok dolog miatt lehet csodálni a Bentleyt, az autó hajtáslánca a 6 literes benzines motorral és a 8 sebességes váltóval a technikai tudásunk egyik csúcsa, de minden jó tulajdonsága ellenére is azt gondolom, hogy 10 év múlva, ebben a formában már nem fog létezni, pont úgy, mint ahogy a mai versenykamionok sem. Mert biztosan lehet még reszelgetni a motort, hogy még jobban gyorsuljon az autó, és még kevesebb üzemanyagot égessen el (a 13,1 l/100 km katalógusadatot senki ne vegye komolyan), de igazából már nem érdemes, azokat a fejlesztési költségeket érdemesebb az alternatív hajtáslánc fejlesztésére allokálni. A bődületes fogyasztást és ezzel együtt a magas károsanyag-kibocsátást egyre kevesebb helyen fogják tolerálni, és ne legyenek illúzióink, ahogy elővették a dízeles autókat a nitrogén-oxid miatt, úgy a benzineseket is előveszik majd a szén-dioxid miatt, szorulni fog a hurok.Amit most látunk, az egy korszak vége, érdemes kiélvezni, gyönyörködni benne, büszkék lehetünk a mérnöki teljesítményekre, de azért azt is mondjuk ki, hogy a robbanómotoros éra túl sokáig tartott, jönnie kell egy jobbnak, tisztábbnak. Ha képesek vagyunk egy kamiont 5 másodperc alatt százra gyorsítani vagy egy hatalmas SUV-t benzinmotorral hangtalanul repíteni, akkor arra is képesek vagyunk, hogy értelmezhető hatótávú, tiszta autókat gyártsunk. Hogy ez a lítium-ionos elektromos autó lesz-e, azt majd az idő eldönti.