Vérengzés a kriptopénzeknél

Kína betiltotta az ICO-kat

Valamennyi valuta/token kibocsátási tevékenységet azonnal be kell szüntetni

A token kibocsátás illegális tevékenységnek minősül Kínában

Az eddig létrejött ICO-kat felülvizsgálják

A bankok és más pénzügyi intézmények az ICO-kkal kapcsolatban semmiféle tevékenységet sem folytathatnak

Aki már részt vett ICO-ban, annak a befektetése visszajár

Közzétettek egy listát a 60 vezető ICO-platformról, amelyeket a helyi pénzügyi felügyeleteknek át kell vizsgálniuk

A kínai kacsa

Jamie Dimon ledumálta az árfolyamot

Nem azt mondom, hogy shortoljuk a Bitcoint, mivel akár 100 ezer dollárig is szárnyalhat az összeomlás előtt. Lehetetlen megmondani. Még a lányom is vett Bitcoint, és most, hogy felment az árfolyam zseninek hiszi magát.

A JP Morgan újra odavág

Egy új eszközosztály vagy egy piramisjáték a kriptopénz?

Sőt, az egész kriptopénz-piac párhuzamot mutat a csaló piramosjátékokkal

A bank két szakértőjének kijelentései megtették a hatásukat, másfél nap alatt a Bitcoin árfolyama 12 százalékot zuhant.

A kínai kacsa, ami már nem is annyira kacsa

1/ After carefully considering the announcement published by Chinese regulators on 09/04, BTCChina Exchange will stop all trading on 09/30. — BTCC (@YourBTCC) 2017. szeptember 14.

A friss eseményekre tovább esett a Bitcoin árfolyama, az elmúlt 24 órában 7,8 százalékot, azaz több mint 300 dollárt veszített a szuperpénz az értékéből.

Árfolyamreakció

Bitcoin

A kínai kormánynál múlt hét kedden telt be a pohár, és hét kínai intézmény (többek között a People Bank of China, a kínai tőzsdefelügyelet, a kínai bankfelügyelet, a kínai biztosítói felügyelet) kiadott egy közös közleményt a nyilvános érme kibocsátásokról, amelynek a legfontosabb gondolatai a következők voltak:(Akit bővebben érdekel, hogy mi az a ICO, akkor itt már írtunk róla)A kínai jegybank többek között azzal indokolta a döntését, hogy annak ellenére, hogy szabályozatlan piacról van szó, csak az idén ICO-k által közel 1,6 milliárd dollárnyi tőkét sikerült bevonnia startupoknak, így egyre nagyobb a veszélye annak, hogy megszaporodtak az olyan ICO-k, amelyek vagy eleve illegális tevékenységet kívánnak végezni, vagy feltételezhetően visszaélés, pénzlopás céljából jöttek létre, így azonnali hatállyal be kell szüntetni az ilyen fajta forrásbevonást.Szeptember 8-én két óra leforgása alatt 400 dollárt esett a Bitcoin ára, miután Twitteren olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy Kína betiltaná a Bitcoint.Ugyan hivatalos bejelentés azóta sem látott napvilágot, a legnagyobb kínai gazdasági oldal, a Caixin és a Bloomberg is megerősítette a híreket, miszerint a hatóságok arról dönthetnek hamarsoan, hogy bezárják a kínai Bitcoin tőzsdéket, továbbá illegálisnak tekintik a szuperpénzt, és minden egyéb kriptodevizát.Rosszabb, mint a tulipánmánia. Nem lesz jó vége. Az egész fel fog robbanni. Valaki még belehal. Ilyen szavakat használt a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon, mikor kedden a CNBC egyik konferenciáján kérdezték a legendás szakembert a Bitcoinról.Dimon még a végén azt is odaszúrta, hogy bármelyik trédere, aki Bitcoinnal kereskedik azonnal ki lesz rúgva, amiért ilyen hülye.A befektetők nem örültek túlságosan Dimon szavainak, a műsor után a Bitcoin árfolyama közel 10 százalékot szakadt. Dimon egyébként már 2015-ben egyszer kifakadt a Bitcoinra, akkor azt mondta, hogy esélytelen, hogy bármelyik kormány is elfogadna egy olyan virtuális devizát, amely megkerüli a határokat és nincsen szabályozva.Egy nappal azután, hogy a JP Morgan vezére kifakadt a Bitcoinra, tegnap a bank legnagyobb gurujának tartott Marko Kolanovic szintén nem túl pozitív írást közölt a szuperpénzről, amelynek már az első mondata is ijesztő lehetett a Bitcoin-befektetőknek.- ezzel a felütéssel indította a JP Morgan stratégája írását.Meglátása szerint elképzelhető, hogy a kriptodevizát előállító egyes technológiák nagyon értékesek lesznek, azonban azok kínálatát nem felügyeli a jegybank, éppen a tőkeszabályozás kikerülésére, adóelkerülésre és a feketében végrehajtott tranzakciók lebonyolítására alkalmasak.Kolanovic most azt állítja, hogy a kriptodevizákat nem lehet megbízhatóan értékelni (nincs mögötte fundamentális gazdaság, ami meghatározza a termékek és szolgáltatások keresletét és kínálatát, nincs mögötte infláció, nincs kamatkülönbözet),"Amennyiben a kriptopénzeket olyan mértékben kezdenék el használni, hogy versenyre kelnek bizonyos országok fizetőeszközével, akkor rövid időn belül elkezdenék ezeket szabályozni vagy tiltani. Ha nem is veszélyeztetné a kormányok monetáris kiváltságait a kriptopénz, akkor is elég zavaróvá válhat a döntéshozók körében, mivel alkalmas a tőkeszabályozás és adófizetés kikerülésére. Láttunk már ilyen reakciót kormányok részéről, legutóbb Kínában és a trend valószínűleg tovább folytatódik, egyre többen fognak lecsapni a kriptodevizákra."- vetíti előre Kolanovic-figyelmeztet a befektető írása végén.Úgy tűnik a pletykák valósággá váltak, ugyanis Kína egyik legnagyobb ( a világon az ötödik legnagyobb a forgalom alapján) Bitcoin-tőzsdéje, a BTCChina a Twitteren közölte, hogy szeptember 30-tól átmenetileg felfüggesztik oldalukon a kereskedést.Egyelőre nem lehet tudni a pontos okokat, de sokan már azt vizionálják előre, hogy ez a hatóságok műve, és hamarosan a többi tőzsde is követheti a BTCC példáját.Úgy tűnik a befektetők komolyabban vették a szkeptikusok szavait, ugyanis az első kínai hír óta szinte megállás nélkül esik az árfolyam. A Bitcoin ára szeptember 1-én majdnem 50 dollár híján átlépte az 5000 dollárt, azonban ezt a kínai hírek szárnyra röppenése után szeptember 7-re 4638 dollárra, majd mára már egészen 3500 dollár közelébe esett az árfolyam. Ez azt jelenti, hogy két hét leforgása alatt közel 30 százalékot esett a szuperpénz értéke

Forrás: tradingview

Ether

A második legnagyobb piaci kapitalizációjú digitális valuta, az ether árfolyamát sem kímélik, szeptember 1-én esni kezdett a kriptopénz, ugyan szeptember 5-én jött még egy felpatanás, de azóta szinte megállás nélkül esik az árfolyam, ami jelenleg 241dolláron áll, tehát ebben a hónapban közel 40 százalékot esett az ether.

Forrás: tradingview

Ripple

A Ripple árfolyama is nagyot esett az elmúlt napokban, a negyedik legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz árfolyama 31 százalékot zuhant.

Forrás: tradingview