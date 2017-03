Veszélybe sodorja az emberiséget a negyedik ipari forradalom?

Isaac Asimov három törvénye 1. Egy robot nem tehet kárt emberben, illetve nem hagyhatja, hogy egy ember megsérüljön, ha tehet ellene

2. Egy robotnak teljesítenie kell az ember parancsát minden esetben, kivéve ha az az első törvénybe ütközik

3. Egy robotnak minden esetben meg kell védenie az épségét, kivéve, ha az az első vagy második törvénybe ütközik

Vajon helyes, ha az önvezető autó a tulajdonosa testi épségét helyezi előtérbe a gyalogosokéval szemben? Vagy etikus lenne felhasználni a Fitbit karkötőnk által rögzített aktivitásunk adatait felhasználni bírósági ügyekben bizonyítékként? Jó ötlet, ha hagyjuk, hogy a drónok legyenek az új, high-tech paparazzik? Lehet az emberi géneket szabadalmaztatni? - Ilyen és hasonló morális dilemmákra hívja fel a figyelmet a World Economic Forum a negyedik ipari forradalom kapcsán.Az intelligens gépek térhódításával le kell fektetni új törvényeket és viselkedési kódexeket globális szinten. Kezdeményezések már most vannak. Tavaly az amerikai Carnegie Mellon University bejelentette egy új központ nyitását, ami a mesterséges intelligencia etikáját kutatja és Barack Obama elnöksége alatt a Fehér Ház is kiadott a témában egy tanulmányt. Köztudott, hogy az olyan nagy technológiai óriások, mint a Facebook, vagy a Google együttműködnek a mesterséges intelligencia keretrendszerének kidolgozásában. Forog az interneten egy nyílt levél is, amit bárki aláírhat, és többek között olyan nagy nevek tették ezt meg, mint Elon Musk, vagy Stephen Hawking.Az etika a filozófiából és a vallásból ered, ami nem igazán illeszthető bele a technológia világába. Arisztotelésztől kezdve a Tízparancsolatig sok minden segít minket a morális útvesztőkben, de tudósok is igyekeztek lefektetni szabályokat (lásd Asimov három törvénye).Az etikai kérdések nagyon sokrétűek és nem csak akkor lesznek aktuálisak, amikor robotok dolgoznak majd helyettünk, hanem már most is szembekerülünk velük. Például azt látjuk, hogy a Facebook és a Google mögött lévő algoritmusok befolyásolják az érzelmeinket, vagy akár választások kimenetelét, illetve a nem túl távoli jövőben megtörténhet, hogy az önvezető autók megjelenésével elvesztik állásukat a teherautósofőrök. De vannak még érdekes kérdések:A géntudományok fejlődése mindig is komoly etikai problémákat vetett fel. Törvényes lehet-e egyszer, hogy a belenyúljunk a génállományba, például ha a születés előtt kiderül, hogy leendő gyermekünknek jóval az átlag alatti, 80-as IQ-ja lenne, lesz-e jogunk ezen változtatni? És egyáltalán kiknek adatik majd meg ez a lehetőség? Csak a vagyonos embereknek?Idővel a mesterséges intelligencia olyan fejlettségi fokot ér el, hogy segíteni fog nekünk a döntéshozatalban. De hogy lehetünk biztosak abban, hogy ezek az algoritmusok jól működnek? Hogy bízhatunk ezekben a rendszerekben, hogy jól döntenek, amikor állásajánlatokra vagy főiskolára jelentkezünk? Vagy akár párt választunk? Használhatna a rendőrség arcfelismerő szoftvereket, vagy prediktív rendfenntartást?Képzeld el, hogy a Kindle e-könyvolvasódba arcfelismerő szoftver van telepítve és biometrikus szenzorok, így olvasás közben folyamatosan monitorozni tudja a vérnyomásod és a szívritmusod. Mennyire etikus ez?Hogy döntsenek az önvezető autók, ha két élet között kell választaniuk? Mennyi jogunk van befolyásolni a robotok döntési mechanizmusát? Mikor kaphatnának jogokat a robotok? Lehet-e tulajdonuk? Vagy megtörténhet egyszer, hogy joguk lesz emberekkel összeházasodni? Akár az is elképzelhető lenne, hogy egy fejlett robot politikai posztokért induljon?

Forrás: MIT Moral Machine

Az emberiség teljesen új dilemmákkal néz szembe a negyedik ipari forradalom közepette. A nem megfelelő lépések nagy kockázatokat hordoznak, például hogy túl nagy hatalmat adunk a gépeknek, de akár az egész emberiséget megváltoztathatjuk, ha nem értjük meg a konzekvenciákat. Előfordulhat, hogy nagy társadalmi egyenlőtlenség, egy technológiai szakadék alakul ki a gazdagok és a szegények között: akik megengedhetik maguknak az újfajta technológiákat és akik nem.



Nem ez az első technológiai forradalom, de a félelmek mindig nagyon hasonlóak és abból erednek, hogy a technológiai fejlődéssel nem tud lépést tartani a politika. A társadalom általában jó a változások adaptálásában, annak idején a gőzmozdony, mostanában pedig az iPhone is nagy javulást hozott az életminőségben. Ahogy Bill Gates mondta, "a technológia nem erkölcsös", rajtunk múlik, hogy hogyan használjuk és hol húzzuk meg a határokat.

Tipikusan az idő és a szabad piacok dönt az innováció létjogosultságáról, de néha a helyi kormányzatok is beleszóltak a folyamatokba, ilyen például az Uber esete, amit több országban betiltottak. A negyedik ipari forradalom etikai dilemmáira ugyanakkor nem az lesz a megoldás, hogy a kormányzatok az innováció útjába álljanak. A szabályozás már most is megvan néhány területen, például tiltott az emberek klónozása, illetve a génmódosított élelmiszerekre korlátozások vonatkoznak.