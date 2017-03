Vesztes háborúba indul a kormány, bajban a magyar boltok

Miért bántja a kormány a kisker multikat?

Lesz-e átrendeződés a kiskereskedelemben?

Ugyanis a beérkező erőfölényes multikkal szemben a hazai kisker láncok és független boltok a lépést az alacsonyabb bérköltségekkel, a foglalkoztatás intenzív, de esetenként szürkén foglalkoztatott munkavállalói költségeivel próbálták tartani. Mára azonban ez az út, részben a munkaerő szűkössége, részben a kormányzat fekete foglalkoztatást gátló szabályai miatt már nem járható. A kereskedelemből a munkaerő részben kiáramlott, részben a multik jelentősen magasabb bérei miatt kikényszeríti a béremelést a hazai cégeknél is. Elég csak a napokban megjelent újabb hírre gondolni.

Évek óta érzékelhető, hogy a kormánynak nem tetszenek egyes élelmiszer kiskereskedelmi cégek. Legalábbis, amelyek multik tulajdonában vannak. Egyre-másra hozzák szabályozással nehéz helyzetbe ezeket a cégeket, még akkor is, ha ezeket a szabályozásokat nemzetközi nyomásra időnként vissza is kell vonni. De ez talán nem is baj a kormányzat számára, hiszen a lényeg ebben az esetben nem feltétlenül a költségvetési bevételek gyarapítása, hanem az üzenet hiteles közvetítése a célcsoport számára, miszerint ők nem kívánatosak Magyarországon.De mi ennek az oka? Biztosan nem a külföldi szereplőkkel szembeni általános ellenszenv, még csak nem is hazai versenytársak lobbitevékenységének következménye ez, hanem vélhetően egy rögzült közgazdasági gondolatmenet.Sokan gondolják ugyanis azt, hogy a rendszerváltás során a kiskereskedelem külföldiek felé történő részleges privatizálása, ill. egyáltalán a külföldi kiskereskedelmi befektetők viszonylag korai beengedése a hazai piacra összességében káros volt a magyar gazdaságra nézve.A külföldi multik ugyanis jellemzően pénzügyi, információs és marketing erőfölényben voltak a hazai beszállítókkal szemben, mi több, gyakran magukkal hozták a külföldi beszállítói kapcsolatrendszerüket is, ezzel nyomás alá helyezve a hazai élelmiszeripari cégeket. Így a leginkább magyar tulajdonban maradt ágazat legyengült szereplőinek a rendszerváltás zavarai mellett még a saját piacaik részleges megtartásáért is harcolniuk kellett. Az élelmiszergazdaság szereplői mellett azonban még egy üzleti szegmenst érintett kedvezőtlenül a multik térnyerése, nevezetesen a hazai tulajdonban maradt független boltokat és a kiskereskedelmi beszerzési társulásokat, hálózatokat, így a CBA, a COOP és a Reál láncokat is.A helyzet az, hogy ebben a gondolatmenetben nagyon sok igazság van.A kormányzat tehát mindezt vélhetően helyesen gondolja a múltra nézve, és ennek megfelelően intézkedéseivel megpróbálja visszaforgatni az idő kerekét. Ezzel reméli, hogy újra erősebb helyzetbe hozza a magyar kisker láncokat és az élelmiszeripari beszállítókat, a multikra nézve hátrányos szabályozással. De ahogy a feltört tojást sem lehet utólag helyreállítani, a megkésett kormányzati intézkedések sem fogják tudni betölteni a nekik szánt szerepet. Az elrontott múlt egy elrontott jelennel nem korrigálható.A multikra hátrányos intézkedések ugyanis már egy teljesen más piacszerkezetben működő szektort találnak, megváltoztak a vásárlási szokások és a beszállítói kapcsolatok is. A multi kiskerek ugyanis egyrészt már itt vannak, komoly versenypozíciót és vásárlói elégedettséget vívtak ki maguknak, sőt hazai élelmiszeripari beszállítói kapcsolataik vannak, amelyek részlegesen akár nemzetközi piacokat is hozhattak a magyar cégeknek. Másrészről mára már a megerősíteni kívánt hazai kiskerek sem kizárólagosan magyar élelmiszeripari beszállítókkal dolgoznak, hanem a kiélezett árverseny miatt, jelentős részben ugyanúgy behozták a lengyel, szlovák és nyugat-európai beszállítókat, ahogy a multik is. Magyarán,Mik is ezek a tényezők, amik a múltban - még állami szabályozás nélkül is - de segítettek a hazai kiskereknek pozícióik részleges tartásában?Mindez azzal jár, hogy a hazai kiskerek költségei a bázis évekhez képest jelentősen nőnek, korábbi egyik "versenyképességi tényezőjük" elenyészik.. Ugyanis a mára már komoly vásárló élményt megismerő és elváró vásárlói közönség még az ország legeldugottabb szegletében is találkozhatott a legmodernebb, és legigényesebb bolti környezettel. Ezért a jövőben egyre kevésbé fogadja el az alacsonyabb beruházási költségekkel együtt járó alacsonyabb kiszolgálási színvonalat. Ez a multikéhoz hasonló beruházásokra kényszeríti a hazai láncokat, erodálva egy újabb korábbi "versenyelőnyüket". Ezt mára a hazai cégek is felismerték, elég csak a CBA Príma bolthálózatára gondolni, amiket pont a multik versenyének leginkább kitett, magas vásárlóerejű régióiban telepítenek.A harmadik téma érzékeny pontokat is érint.Ezért bármi áron, de olyan beszállítói kapcsolatokat is el kellett fogadni, amelyek a multikhoz mérhető árszinten voltak képesek szállítani. Ezen "beszállítók" egy része gyakran nem is termelő cég volt, hanem olyan köztes kereskedő cég, amelyik. A kormányzat helyes, feketegazdaságot szűkítő intézkedései (online kassza, EKÁER, fordított áfa, célzott NAV-ellenőrzések stb.) viszont erősen korlátozták a hasonló módon működő cégek körét, ill. emelték azok kockázatát. Ebből következően viszont(regionális és nagyobb volumenű beszerzés, tendereztetés stb.).Összegezve tehát, a hazai kisker boltok és láncok emelkedő bérköltségekkel, emelkedő beszerzési árakkal és emelkedő capex ráfordításokkal kell, hogy számoljanak. Ez a trend még akkor is negatív számukra, ha a kormányzati intézkedések egyéb módokon előnybe hozzák őket a multi kiskerekkel szemben. A következménye mindezeknek a kiskereskedelem jelentős átalakulása lesz, amire jó, ha nagyon odafigyelnek a beszállítók, ha nem akarnak veszíteni. Ráadásul, ha mindez nem is lenne elég, az online kereskedelem rohamos térhódítása még a hagyományos kereskedelmi formákat működtető multikat is megviselheti.Egyszóval öveket bekapcsolni, komoly átrendeződés jöhet a kereskedelemben!