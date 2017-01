Vettek 229 millió dollárért egy céget, amin akár 8 milliárdot is bukhatnak

A vártnál jóval nagyobb leírások lehetnek a Toshibánál

Csőd szélén a vállalat

17 százalékos esés egy nap alatt

Akkorát rúgtak ma a Toshiba papírjaiba a befektetők, amire már több mint négy évtizede nem volt példa, 26 százalékos mínuszban is állt az árfolyam, végül pedig 17 százalékos mínuszban zárta a napot. Azért esett ma nagyot a vállalat részvényárfolyama, mert japán médiaértesülések szerint jóval nagyobbak lehetnek a leírások a Toshiba amerikai leányvállalatánál, mint amit a vállalat korábban kommunikált.Már december 27-én jelezte a vállalat, hogy rossz lóra tettek, mikor a Toshiba amerikai leányvállalata, a Westinghouse Electric 229 millió dollárért megvásárolta atomerőművek építésében jártas Stone & Webster nevű céget, mivel utólag hatalmas lyukat fedeztek fel a vállalat könyveiben, emiatt hatalmas leírásra kerülhet sor.A probléma igazából az, hogy még a Toshiba sem ismeri a pontos számokat, az első bejelentéskor 1 és 4,5 milliárd dollár közé taksálták a leírások nagyságát, de az elemzők szerint ez közelebb állhat a 6 milliárd dollárhoz, sőt a legdurvább várakozások 8 milliárd dollárról szólnak, vagyis akár a vállalat teljes, 3,2 milliárd dollárnyi saját tőkéjét is elvinné a leírás.Ez azért fontos információ, mert a helyi szabályok szerint ki kell vezetni a tokiói börzéről annak a cégnek a részvényeit, amelynek az üzleti év végén negatív a saját tőkéje, és egy éven belül nem tudja rendezni a helyzetét.A vállalat vezérigazgatója már jelezte, hogy már felvették a kapcsolatot a hitelezőkkel, továbbá a japán médiában arról is szárnyra kaptak a hírek, hogy a Toshiba áruba bocsájtja az aranytojást tojó tyúkját, a flash memóriagyártással foglalkozó üzletágát, mely a vállalatcsoport bevételeinek a 15 százalékát adja.A mai 17 százalékos eséssel már tavaly december vége óta összesen 45 százalékkal gyengült a Toshiba árfolyama, amikor kiderült, hogy veszteségleírásra kényszerül a vállalat.