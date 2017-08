Vigyázat, nyílnak a zsilipek, most fog csak igazán elszállni a Bitcoin

Hétvégén történelmi magasságokba emelkedett a Bitcoin árfolyama, majd folytatta menetelését, ma hajnalban már közel 4500 dollárt kellett adni egy Bitcoinért, ami egészen elképesztő, mivel év elején még 1000 dollár alatt volt az árfolyam. Többek között ennek tudható be, hogy egyre többen foglalkoznak a digitális valutával, köztük elemzőházak, bankok és neves befektetők.

Szerinte a hedge fundok és a nagyon gazdag magánszemélyek még csak most kezdtek el vásárolni, több százmillió dollár értékben.

A digitális valuták stratégiai tartalékok szerepét tölthetik be és fontos szerepet tölthetnek majd be az intézményi befektetők eszközallokációs döntéseiben.

Vannak olyan országok, ahol az emberek szívesebben vásárolnak kriptopénzt, mert az stabilabb, mint az ország saját valutája. (Jó példa erre Venezuela)

Véleménye szerint most egy olyan időszakban vagyunk, mint anno 1995-ben az internet-boom idején. Akkor egymillió felhasználóból hamar 10 millió felhasználó lett, majd a Netscape megjelenését követően több százmillióan használták az internetet. Moas néhány éven belül azt várja, hogy 50-100 millió kriptopénz-felhasználó lesz, a jelenlegi közel 10 milliót követően.

Ronnie Moas az évi 50-75 részvényajánlást és napi elemzéseket adó Standpoint Research alapítója rendkívül optimista a Bitcoin árfolyamával kapcsolatban, a CNBC-nek adott interjújában elmondta, hogy a hétvégi történelmi csúcsot követően 5000 dollárról 7500 dollárra emelte meg célárát, de itt nem állt meg és azt mondta, hogy szerinte 2027-ben már 50 000 dollár lehet a Bitcoin ára.Moas több érvre alapozza optimizmusát:Ugyanakkor a kockázatokat is kiemeli, a Bitcoin tőzsdék nem szabályozottak, ezért ő is öt különböző tőzsdén tartja eszközeit, így diverzifikálja a kockázatot. 2014-ben a Bitcoin elvesztette értékének felét, amikor az akkor legnagyobb Bitcoin tőzsde elveszített 850 ezer darab Bitcoint és csődbe ment. Ez akkori értéken közel félmilliárd dollárnak felelt meg.Moas érvei nem megalapozatlanok, ha azt vesszük tekintetbe, hogy már a Goldman Sachs is foglalkozik a kriptodevizákkal. Az amerikai bank azért is vetette bele magát a digitális valuták elemzésébe, mert egyre több ügyfélnek van információigénye a virtuális pénzekkel kapcsolatban. Sheba Jafari a Goldman vezető technikai elemzője is 4800 dollár fölé várja a Bitcoin árfolyamát. Szerinte a 4800 dolláros árfolyamot követően egy jelentősebb korrekciós fázis következik, amikor az árfolyam egészen 2200 dolláros szintig is visszaeshet. Mindezeket egyébként az Elliott hullámelméletre és a Fibonacci szintekre építi.