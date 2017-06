Vigyázz, csúnyát bukhatsz a profik bénázásán!

A részvényelemzők munkája kétségtelenül jelentős a tőkepiacokon, hiszen fontos információkkal láthatják el a befektetőket az egyes cégekkel kapcsolatban, útmutatásukkal a befektetők pontosabb képet kaphatnak arról, hogy melyik részvény mutathatnak jobb, vagy épp rosszabb teljesítményt társaikhoz képest. Ezek az előrejelzések azonban közel sem tévedhetetlenek, hiszen senki sem rendelkezik kristálygömbbel, ami megmondaná a jövőt, de nem egyszer a tévedés tárgyát emberi hiba okozza.Ez most a Barclays egyik elemzője esetében sem történt másképp, ugyanis a szakember figyelmetlenségi hiba miatt először felminősítette, majd alig néhány órára rá leminősítette egy gáz és olajszállító vállalat, az 1,9 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező SemGroup papírjait, hektikus mozgásokat okozva ezzel a vállalat árfolyamábanA történet kedd reggel kezdődött, mikor Cho megírta a brit befektetési bank ügyfeleinek, hogy a Semgroup papírjai rendkívül vonzóak a jelenlegi árazási szinteken, így felülsúlyozásra ajánlja a részvényeket. A befektetők el is kezdték venni a vállalat részvényeit a pozitív ajánlásra, így az olajszállító vállalat papírjai 3,4 százalékkal egészen 29,1 dollárra emelkedtek a hírre.

Itt azonban még nem volt vége sztorinak, ugyanis alig 1-2 órával a felminősítés után jött is az újabb elemzés, amiben az elemző már csak egyenlő súlyozásra ajánlotta a cég papírjait 32 és 36 dollár közötti céláron. A befektetők összezavarodva a vegyes híreken vissza is küldték az árfolyamot az emelkedés előtti szintekre.Mint utólag kiderült, a kavarást az okozta, hogy Cho árazási modelljében nem vett számításba 11 millió részvényt, ami így mesterségesen megemelt célárhoz vezetett. Egyébként az elemzők többsége ennek ellenére továbbra is optimista a SemGroup részvényeire, a Reuters által összegyűjtött elemzők közül 7-en vételre, 4-en pedig tartásra ajánlják a vállalat papírjait, az elemzői célárak mediánja pedig 37,89 dollár, ami 31, 6 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi 29 dolláros árfolyam.Érdemes azért megemlíteni, hogy nem a Barclays elemzője volt az első, aki ilyen típusú hibát vétett, a Pipe Jaffray egyik elemzője például ugyanazon a reggelen minősítette le, majd fel egy fodrász üzletlánc papírjait, miután a szakember nem volt tisztában vele, hogy a szabályozási környezet változása hogyan hat majd a vállalat költségeire. Hasonló eset megtörtént már a Morgan Stanleynél is, ők a Snap Inc papírjait ajánlották vételre, ám később kiderült, hogy egy számítási hiba miatt jelentősen felülértékelték az internetes cég jövőbeni bevételeit, ami miatt a célár is jelentősen megugrott. A Morgan Stanley azonban más taktikát választott, ők kitartottak a korábban adott céláruk és ajánlásuk mellett.