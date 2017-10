Villámgyorsan lehet új Teslád, néhány kattintás az egész

A másodpiacon adják-veszik a Tesla-előjegyzéseket

Akár 4000 dollárért

Egészen elképesztő volt a kezdeti lelkesedés, amikor a Tesla bejelentette, hogy jön az új modellje, a korábbiaknál jóval olcsóbb Model 3, néhány nap alatt több mint 400 ezren fizettek 1000 dollárt az előjegyzésért.Mostanra azonban néhányan meggondolták magukat, és eladnák az előjegyzésüket azoknak, akiknek van elég pénzük, ahhoz azonban nincs elég türelmük, hogy a most megrendelt autójukat leszállítsák, arra azonban ugyanis érdemes felkészülni, hogy több országban legalább akár több mint egy évet is kell várni a Model 3-ra.A megoldás az, ha valaki megveszi egy másik vevő előjegyzését, egy amerikai hirdetési oldalon, a Craigslisten tökéletesen működik az előjegyzések másodpiaca, akár idén október-decemberi leszállítású Model 3-ra vonatkozó előjegyzéseket is lehet találni. Ennek persze meg van az ára, akár 3500-4000 dollárt is elkérnek a vevőktől.Itt egy cupertinói előjegyzés 4000 dollárért

Forrás: Craigslist

Itt pedig egy San Francisco-i 3500 dollárért

Forrás: Craigslist