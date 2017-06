Kilőtt az angol tőzsde 2017.06.09 09:01

Nyugat-Európában jó a hangulat a tőzsdéken, a piacnyitást követően emelkedik a német, francia és az angol tőzsde is. Az angol FTSE 100 értéke már 7542 ponton is állt, amely 1,2 százalékos emelkedésnek felel meg. Ezt több tényező is magyarázza:

A konzervatívok spekulációja nem jött be, nem érték el a döntő többséget, így csökkent a hard Brexit valószínűsége.

A választások miatt nagyot gyengült a font, emiatt a FTSE 100-ba tartozó vállalatok fontban kifejezett bevétele és profitja magasabb lehet.

A befektetők a negatív hírekre számítva nagyobb short pozíciókat vehettek fel, a FTSE 100 emelkedése részben ezeknek a pozícióknak a zárására is visszavezethető.

A magyar tőzsdén a blue chip papírok mérsékelten esnek, az OTP- és Mol-papírok árfolyama közel 0,2 százalékot esett, a Telekom-részvények árfolyama pedig közel 0,7 százalékot esett. A Richter-papírok árfolyama stagnál.