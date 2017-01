Visszaszóltak a németek Trumpnak - Az amerikaiak fognak rosszul járni

A VDA elnöke védelmébe vette az autógyártókat

Napok óta megy a szájkarate

Az amerikai autógyártás rosszabb, gyengébb és sokkal drágább, mint a német és ha Trump azt akarja, hogy több amerikai autó fogyjon a világban, akkor gyártsanak jobbakat.

Nem véletlenül aggódnak a németek

Donald Trump megerősített választási kampányában tett ígéreteit, támogatni akarja a járműgyártást az Egyesült Államokban és új munkahelyeket akar teremteni. Ennek érdekében pedig arra kérte a három nagy amerikai autógyártó vezérét kedden, hogy pörgessék fel a beruházásaikat az USA-ban. Trump arra is ígéretet tett, hogy azokra az autógyártókra, amelyek továbbra is Mexikót favorizálják, és nem Amerikában építenek gyárakat, 35 százalékos importvámot fog kivetni, illetve újra fogja tárgyalni az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt.Ezeket a fejleményeket látva már megszólalt Matthias Wissmann, a Német Autóipari Szövetség (VDA) vezetője is, aki hangsúlyozta, hogy minden olyan intézkedés, amely kicsit is változtat a most életben lévő szabadkereskedelmi megállapodáson, súlyos csapást jelent majd az Egyesült Államoknak.A VDA vezére beszélt arról is, hogy a német autógyártók érdemben növelték beruházásaikat az Egyesült Államokban. Ennek köszönhetően pedig közel 850 ezer autót gyártanak már ott, amely közel hétszer több mint pár évvel ezelőtt. Ezeknek a járműveknek pedig közel a felét exportálják más országokba.Wissmann jelezte azt is, hogy abban az esetben, hogyha Amerika vámokat vezet be vagy a behozott járműveket adóztatja meg, azzal saját magát fogja lábon lőni hosszú távon.A VDA vezetője reagált arra a korábbi Trump kijelentésre, hogy az amerikai elnököt bántja, hogy New Yorkban annyi Mercedest lát, míg a németek nem vesznek Chevroleteket. Wissmann szerint Trumpnak nincs igaza akkor, mikor igazságtalanságról beszél. A német gyártók ugyanis közel 8 százalékos piaci részesedéssel rendelkeztek az amerikai autópiacból tavaly, míg a Ford és a GM által birtokolt Opel együttes piaci részesedése kétszámjegyű volt Németországban.Kiemelte, hogy a jó kereskedelmi kapcsolatok kulcsfontosságúak a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából, a protekcionizmus pedig nem jelent megoldás a gazdasági problémákra.Január 15-én jelent meg a Bildben egy interjú az amerikai elnökkel, amiben konkrétan arról beszélt , hogy sokkal jobban járna a BMW, hogyha végül mégis meggondolná magát és Mexikó helyett Amerikában építené fel 1 milliárd dollárból az új üzemét, ahol a tervek szerint 3-as BMW-ket gyártanának. Hogy nyomatékosítsa kijelentését, Trump ismét jelezte, hogy 35 százalékos importvámmal fogja szankcionálni azokat a gyártókat, akik Mexikóban gyártják a járműveiket.Megjegyzéseit már a német kormány sem hagyhatta szó nélkül, Sigmar Gabriel gazdasági miniszter kijelentetteTrump kijelentéseire a BMW is reagált, szóvivőjük elmondta, hogy otthon érzik magukat az Egyesült Államokban és közvetlenül, illetve közvetve közel 70 ezer embernek adnak munkát. A német luxusautó-gyártó legnagyobb gyára is az USA-ban, Spartanburgban van, ahova az elmúlt években közel 1 milliárd dollárt fektettek be annak érdekében, hogy a 300 ezres gyártókapacitásukat 450 ezerre növeljék, ezzel pedig 800 új munkahelyet teremtettek. A BMW ugyanakkor kitart eredeti terve mellett, amely szerint Mexikóban fogja felépíteni a gyárát.Bár Trump miatt a BMW került a fókuszba, a többi német autógyártónak is lehet félnivalója, az Audi tavaly kezdte meg a termelést az új mexikói gyárában, míg a Mercedes az Infinitivel közösen épített gyára miatt húzhatja ki a gyufát. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Volkswagen évtizedek óta gyárt autókat az országban. Arról egyébként, hogy 1952 óta pontosan melyik cég és mikor épített gyárat Mexikóban, az alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen.Nincsenek könnyű helyzetben a gyártók egyébként, tavaly a Mexikóban előállított 3,46 millió autóból közel 2,1 millió darabot exportáltak az Egyesült Államokba, vagyis ha Trump valóban importvámot vetne ki, az az országban előállított autók több mint 60 százalékát érintené.Abban az esetben viszont, hogyha mindenki enged a nyomásnak és Mexikó helyett Amerikában fejleszt majd, jelentős profittól eshetnek el. Az országban gyártott járműveken ugyanis a kedvező bérköltségek, gyártási költségek, alkatrészköltségek és kereskedelmi megállapodásoknak köszönhetően több ezer dollárt tudnak megspórolni autónként ahhoz képest, mintha az USA-ban állítanák elő ugyanazt a modellt.