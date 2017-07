Vodafone: a digitalizáció teljesen átalakítja a vállalati működést

Vittorio Colao, a Vodafone globális vezérigazgatója ritkán jár Magyarországon, most többek között azért volt itt, mert hat hónapja neveztek ki új vezérigazgatót a Vodafone Magyarország élére Alex Froment-Curtil személyében, ő pedig általában néhány hónapon belül meglátogatja az országot, ahol új vezető kerül a csapat élére.

Vittorio Colao (Fotós: Gregus Máté)

(...) egyre több nagyvállalati ügyfelünk már azon gondolkodik, hogy hogyan változik majd meg az üzletmenete az internetre kapcsolt eszközök, az online beszállítói láncolat és az internetező ügyfelek miatt

A cégnek világszerte közel félmilliárd ügyfele van, csoportszinten a nagyvállalati üzletág, a fejlődő piacok és a mobiladat értékesítése növekszik a legjobban. A dolgok internete (IoT, Internet of Things) miatt nagyon fontos, hogy mindenhol ki tudják szolgálni az ügyfeleket, akár fix, akár mobil kapcsolaton keresztül, integrált módon, ezért építenek több vezetékes hozzáférést Magyarországon.Vittorio Colao elmondta, hogy bár a Vodafone-t mobilcégnek tekintik, valójában a tevékenységük több mint negyede nem mobil, és a vezetékes szolgáltatásuk is folyamatosan növekszik. Ezenkívül a Vodafone a legjobban teljesítő nagyvállalati szolgáltató Európában, és kiemelten fontos számukra, hogy ebben a szektorban Magyarországon is ugyanazok a lehetőségek legyenek elérhetők, mint más országokban.- mondta Vittorio Colao, hozzátéve, hogy az IoT miatt még jobban oda kell figyelni, hogy a hálózat biztonságosabb legyen.

El kell felejteni az abszolút semlegesség koncepcióját, és ehelyett a nem diszkriminatív szolgáltatásra kell fókuszálni. Ez két különböző dolog. Kell valamilyen sorrendiség, előnyt kell kapnia a kritikus fontosságú és biztonsági alkalmazásoknak.

Az 5G sokkal több adatátvitellel jár, mint a 4G, és ahogy növekszik az adatátvitel sebessége - akár 500 Mbit/s körülire is, egyre többet videótelefonálnak és több videót néznek majd a felhasználók. Nem kell azonban mindenkinek szupergyors mobilnet, szerinte sokkal jobb, ha mindenkinek jut 50 Mbit/s.A netsemlegességről is elmondta véleményét, mert szerinte többen rosszul közelítik meg a kérdést.