Záporoznak a gyorsjelentések, ezekből szemezgettünk

Henkel

Csökkent a harmadik negyedévben a Henkel profitja, amit a kedvezőtlen piaci környezettel és a devizaárfolyam-változásokkal indokol a cég. 564 millió eurós nettó eredménnyel zárta az időszakot, ami 2 százalékkal alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél. A negyedéves bevétel elmaradt az elemzői konszenzustól, a várt 5,09 milliárd euró helyett csak 4,98 milliárd eurós bevétele volt, ami 4,9 százalékos emelkedést jelent a tavalyi szinthez képest. Viszont jó hír, hogy a menedzsment javított a kilátásokon: 9 százalékos bevételnövekedést várnak az évre a korábbi 7-9 százalék helyett. A befektetőknek viszont úgy tűnik, hogy ez nem elég, az árfolyam 2 százalékot esett a nyitást követően.

Infineon Technologies

A dollár miatt szenved az Infineon. A harmadik negyedévben 22 százalékkal csökkent a profitja az egy évvel korábbi szinthez képest, 176 millió eurós nettó profitra tett szert, ami az elemzői várakozásoktól is elmaradt, a piacok ugyanis 275 millió euróra számítottak. A lezárt negyedév az Infineon pénzügyi évének negyedik negyedéve volt. A most kezdődött pénzügyi évre 9 százalékos bevételnövekedéssel számol a menedzsment, de a folyó negyedévben még 2 százalékos bevételcsökkenés jöhet év/év alapon. Osztalékot is emelne a cég, részvényenként 25 centes osztalékot fizetne, ami 3 centtel magasabb a korábbinál. Ez 1 százalékos osztalékhozamnak felel meg. A vártnál gyengébb negyedéves számokra esik az árfolyam, a nyitást követően 1,5 százalékos mínuszban állnak a papírok.

RWE

Javuló és a várakozásokat meghaladó eredményeket jelentett az év első kilenc hónapjáról az RWE, elsősorban a kereskedelmi üzletág emelkedő nyereségességének köszönhetően. A német energetikai óriás 4,18 milliárd eurós EBITDA-ról számolt be az időszak tekintetében, ami 9,3 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbiakat, és ugyancsak meghaladja a 4,13 milliárd eurós Reuters-konszenzust. A nettó eredmény 2,2 milliárd euróra emelkedett 11 millió euróról, amelyben a németországi nukleáris adó visszatérítés hatása is jelentős. A kiigazított nettó eredmény, némileg a várakozások felett, 876 millió eurón alakult; viszont alapos, 649 millió eurós növekedést jelent a bázishoz képest. A kedvező számok megjelenésével párhuzamosan a társaság megerősítette idei EBITDA és nettó eredmény várakozásait, azonban most már a megadott célsávok felső végéhez közelebb, vagyis a korábbiaknál némileg magasabb szinten várja teljesülni az éves eredményeket.

Raiffeisen

A vártnál magasabb harmadik negyedéves eredményről számolt be a Raiffeisen. Az osztrák bank 803 millió euró kamatbevételt ért el a várt 783 millió euróval szemben, míg a díjbevételek is a várt felett alakultak. A bank közlése szerint ebben szerepet játszott, hogy az RBI kelet-európai piacain javult az általános gazdasági helyzet, a kockázati költségek pedig csökkentek. Az adózás előtti eredmény a várt 393 millió euró helyett 452 millió euróra javult, az adózott eredmény pedig 322 millió eurót ért el a várt 264 millió eurót meghaladva. A banknál kiemelten figyelt CET-1 mutató 12,5 százalékon áll. A Raiffeisen nem teljesítő hiteleinek aránya 6,7 százalék, ami jelentős javulás az előző évekhez képest. A bank figyelmeztetett, hogy a következő negyedévben a lengyel ingatlanhitelkockázat miatt CET1 mutatója 50 bázisponttal romolhat. Úgy tűnik a befektetők a pozitív hírekre figyeltek, ugyanis a bank árfolyama közel 1,5 százalékot emelkedett.