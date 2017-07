Záporoznak a gyorsjelentések, jól megy az Unilevernek

Az amerikai alumíniumipari vállalat az Alcoa 2,86 milliárd dollárra növelte árbevételét, ami közel 23 százalékkal több mint az előző év hasonló időszakában. Az egyszeri tételektől tisztított EBITDA 483 millió dollár lett, ami kilenc százalékkal kevesebb az előző évi második negyedévnél, ezt az alacsonyabb timföld árakkal magyarázzák. A profit 75 millió dollár lett, ami 130 millió dollárral több, mint 2016 második negyedévében, amikor 55 millió dolláros veszteségről számolt be a társaság. A vállalat részvényeinek árfolyama június közepe óta meredeken emelkedik, közel 23 százalékot ralizott, az egész évet tekintve harminc százalékot emelkedett.

A világ egyik legnagyobb hitelkártya kibocsátója, az American Express növekvő árbevételről, de csökkenő eredményességről számolt be a második negyedévben. Az árbevétel 8,3 milliárd dollár volt az idei második negyedévben, ami közel egy százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A profit 1,3 milliárd dollár lett, ami 33 százalékkal alacsonyabb 2016 második negyedévéhez képest. A nagy esés annak tudható be, hogy a társaság 16 év után tavaly felbontotta a Costco nagykereskedelmi lánccal való együttműködést. Az árfolyam idén 16 százalékot emelkedett, amihez nagyban hozzájárult a június eleje óta tartó 13 százalékos emelkedés.

Erős negyedévről számolt be Dánia legnagyobb hitelezője, a Danske Bank, mely 4,59 milliárd dán koroás árbevételt ért el, ami több, mint az elemzők által várt 4,46 milliárd dán korona. Ennek ellenére a vállalat nettó eredménye 14,33 milliárd dán koronáról, 14,27 milliárdra csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami főként annak tudható be, hogy megnégyszereződött a rossz hitelek száma. A menedzsment az egész évre vetítve 18 és 20 milliárd korona közötti árbevételre számít, ami több, mint az év elején adott várakozás, mikor is 17 és 20 milliárd koronáról szólt az előrejelzés. A vezetőség továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a bankoknál kiemelten figyelt Tier 1 tőkemutató 116,8 százalékról 16,2 százalékra emelkedett a negyedév végére. A vállalat részvényeinek árfolyama 1,5 százalékot esett a gyorsjelentést követően, ennek ellenére idén eddig közel 19 százalékot emelkedett az árfolyam.

Az IBM árbevétele 19,3 milliárd dollár lett 2017 második negyedévében, ami három százalékkal kevesebb, mint az előző év második negyedévében. A profit is csökkent, 2,8 milliárd dollár nyereséget ért el az IBM, ami két százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az IBM-részvények árfolyamának idei teljesítménye nem túl fényes, 11 százalékot esett és a második negyedéves gyorsjelentést sem értékelték pozitívan a befektetők, közel négy százalékot esett az árfolyam.

A Johnson & Johnson egészségügyi és babaápolási termékeket gyártó vállalat 18,8 milliárd dollár árbevételről számolt be a második negyedévben, ami 1,9 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Eredményes működésről számolt be a vállalat, az egyszeri tételektől tisztított profit 5 milliárd dollár lett, ami 3,1 százalékkal magasabb mint 2016 második negyedévében. A vállalat vezetősége optimista az idei és második felére vonatkozóan, további forgalombővülésre számítanak. A vállalat részvényeinek árfolyama idén közel 18 százalékot emelkedett, a gyorsjelentést követően pedig három százalékkal került feljebb, tehát a befektetők optimistán fogadták a második negyedéves eredményeket.

Gyors növekedést mutatott a cloud-üzletág a legnagyobb európai technológiai vállalatnál, az SAP-nál a második negyedévben, de ezzel együtt a költségek is megugrottak, így az elemzői konszenzustól kissé elmaradt a negyedéves profit. 5,78 milliárd eurós bevételt könyvelt el az április-júniusi időszakban az SAP, 10 százalékkal többet, mint az előző év azonos negyedévében, ami 1 százalékkal haladta meg az elemzői várakozások átlagát. Az egyszeri tételek hatásait kiszűrve 1,57 milliárd eurós működési eredményt ért el a német szoftvercég, ami 3 százalékos növekedést jelent konstans devizaárfolyamok mellett. A negyedéves jelentésre eséssel reagált az árfolyam ma a piacnyitást követően, azonban gyorsan korrigált. Idén eddig közel 10 százalékot emelkedett az árfolyam.

Az elemzői várakozásokat túlszárnyaló eredményekről számolt be Amerika harmadik legnagyobb telekommunikációs cége a második negyedévben, miközben az ügyfelek lemorzsolódásra soha nem látott szintre csökkent. A vállalat bevétele a negyedévben 9,29 milliárd dollárról 10,21 milliárdra, míg a nettó eredménye 225millióról 581 millió dollárra az előző év azonos időszakához képest. A T-mobile havi előfizetőinek a száma 786 ezerre emelkedett, míg az elemzők mindössze 607 ezerre számítottak. Mindezeknek köszönhetően a menedzsment bejelentette, hogy lehetséges az osztalékfizetés a jövőben. Nem meglepő módon a kiugró eredmények hatására a vállalat árfolyama 3 százalékot ugrott az amerikai tőzsdén, a nyitás előtti kereskedésben.

Miután az év elején visszautasította Buffeték felvásárlási ajánlatát a brit-holland Unilever, azt ígérték, hogy jelentősen javítani fognak a teljesítményükön.Ez sikerült is nekik, a június végével záródott hat hónapban a vállalat 27, 73 milliárd eurós árbevétel mellett, 3,11 milliárd eurós profitot ért el, ami nem csak az előző év azonos időszakában elért eredményeket, de az elemzői várakozásokat is túlszárnyalta. További jó hír a befektetők számára, hogy a Dove tusfürdőket és a Magnum jégkrémeket is gyártó vállalat megemelte a teljes évre vonatkozó prognózisát is, a menedzsment előrejelzése alapján az operatív marzs 1 százalékra emelkedhet, az év elején adott 0,8 százalékos előrejelzéshez képest. A jó hírek hatására az Unilever árfolyama 0,8 százalékot erősödött.