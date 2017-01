Zsiday menne a tőzsdéről, mi lesz most a részvényesekkel?

A Plotinus vezetése kivezetné a vállalat részvényeit a tőzsdéről

A részvényesek kapnak egy menekülő utat, a Plotinus megveszi részvényeiket a tőzsdén keresztül

Vélhetően sokan kiszállnak 5700 forinton

Részvényeket vesz a Plotinus

Fairnek tűnik az ajánlat

az, hogy a kisbefektetőknek lehetőségük van tőzsdén, (egyelőre a 150 ezres kontingens elejéig) fix áron eladni a részvényeiket, az kényelmes és relatíve kis költségű megoldás (nincsen transzferálás, adminisztráció, várakozás stb.) szemben az esetleges kivezetéssel, ahol a részvényeseknek kell nyilatkozniuk arról, hogy igényt tartanak arra, hogy a társaság megvásárolja tőlük a részvényeiket, a papírokat át kell transzferálni stb.

a Plotinus által kínált 5700 forint magasabb, mint a módosított egy részvényre jutó saját tőke (5 603 forint, ez az érték egy esetleges kivezetésnél kapna szerepet)

Sok részvényes lehet érintett

Tegnap jelentette be a Plotinus, hogy kivezetné részvényeit a tőzsdéről,és azért, hogy azok a részvényesek, akik nem értenek egyet a vezetőségdöntésével, kiszállhassanak a részvényeikből, a Plotinus sajátrészvényeket vásárol. A tegnapi közleményből kiderül , hogy a Plotinus ma 150000 darab Plotinus-részvényre ad megbízást 5700 forintos árfolyamon. Atársaság akár további részvényeket is vehet, Zsiday Viktor tegnap azt nyilatkozta a

Portfolio-nak , hogy ha van rá igény, akkor relatíve gyorsan tudnánakelőteremteni forrásokat. Erre azonban garancia nincsen.Véleményünk szerint a Plotinus ajánlata fair, mertA Plotinus-nak 2 nagytulajdonosa van, a Keletfa Kft. (6,5%) és ZalaPéter és családja (12,6%), a saját részvények állománya az összesrészvény 16,7 százalékát teszi ki. A közkézhányad 64,2 százalék, vagyis597 ezer részvény van 5 százaléknál kisebb tulajdonosnál, ami persze nemjelenti azt, hogy ezek között ne lehetnének nagyobb befektetők,alapkezelők, vagy "baráti kezek".

Menetrend

Amennyiben a kivezetés mellett döntenek (ehhez háromnegyedes többség kell, és fontos, hogy akik a kivezetésre szavaznak, azok nem ajánlhatják fel a részvényeiket megvételre a társaságnak!), akkor a kibocsátó 5 munkanapon belül értesíti (tőzsde honlap, kozzetetelek.hu, saját honlap, országos napilap) a részvényeseket, a részvények tényleges kivezetésére pedig a közgyűlési határozatot követő legalább 60 kereskedési nap múltán kerül sor, vagyis a kereskedés tovább folytatódik. Fontos, hogy a részvényeseknek kell nyilatkozniuk arról, hogy igényt tartanak arra, hogy a társaság megvásárolja tőlük a részvényeiket, erre a kivezetésről szóló döntés közzétételétől számított 60 nap áll rendelkezésre. A kivezetést követően a Plotinus zártkörűen működő részvénytársasággá alakul, amelyben nem csak azok a részvényesek tarthatják meg tulajdonrészüket, akik a kivezetésre szavaztak, hanem más részvényesek is, akik nem ajánlották fel a papírjaikat megvételre a Plotinus-nak.

Amennyiben a közgyűlésben nincs meg a háromnegyedes többség a kivezetéshez, akkor a Plotinus továbbra is tőzsdei társaság maradhat, a vállalat vezetése pedig újabb, akár rendkívüli közgyűlés összehívásáról dönthet, ahol újra szavazásra bocsáthatják a kivezetés kérdését, addig pedig folytatódhat a kereskedés a vállalat részvényeivel.

Több út is van

1.

2.a

2.b

Mától újraindul a kereskedés a Plotinus részvényeivel, és vélhetően sokbefektető él majd az 5700 forintos ajánlattal, vagyis arra számítunk,hogy masszívan átlag feletti forgalom mellett sokan eladják majd arészvényeiket. A masszív forgalom alatt tényleg masszívat értünk,ugyanis durván az elmúlt egy évben összesen, 234 kereskedési nap alattvolt 150 000 darabos a forgalom, és értékben is közel ezen az időtávonvolt akkora forgalom, mint amilyen értékben, 855 millió forintért (5700x 150 000) most részvényeket venne a Plotinus.Hogy a kontingens elapadása után mi történik, azt nehéz megmondani,hiszen vagy újabb forrásokból tovább veszi a részvényeit a Plotinus(5700 forintért? Alacsonyabb áron?), vagy marad a folytatássalkapcsolatban a bizonytalanság, akkor pedig nagy volatilitás jöhet azárfolyamban (vélhetően nem felfelé mozdulna).A következő fontos etap a várhatóan áprilisban tartandó közgyűlés lesz(határozatképességhez 50%+1 szavazatnyi jelenlévő kell, amennyiben eznem teljesül, akkor a megismételt közgyűlést legalább 10 nappal későbblehet megtartani), ahol a jelenlévő részvényesek dönthetnek aPlotinus-részvények kivezetéséről.És hogy mit tegyenek most a részvényesek? Ezt mindenPlotinus-tulajdonosnak saját magának kell eldöntenie, de igyekszünktámpontokat adni a döntéshez:A kockázatkerülő befektetők a következő napokban 5700forintos árfolyamon a tőzsdén adhatják el részvényeiket a Plotinus-nak,ez gyors, egyszerű és költségkímélő módja a pozíciók zárásának. Főkéntazoknak érdemes ezzel a lehetőséggel élniük, akik alacsonyabb árfolyamonvásároltak (a dilemma inkább azok előtt áll, akik 5700 forintnáldrágábban vették a részvényeket, tavaly és idén év elején néhány hétigvolt ennél magasabban az árfolyam), és nem akarják megvárni, hogyan dönta közgyűlés, amely ha a kivezetés mellett dönt, akkor a részvényesek az5700 forintnál alacsonyabb összeget kapnának ( a nem auditált könyv szerinti érték 5603 forint ).A pozíciókat egyrészt azoknak érdemes tartani, akik arra számítanak, hogy a következő közgyűlés(ek) a kivezetés ellen szavaz(nak), és a Plotinus papírja akár még évekig tőzsdén maradnak, így az esetlegesen tovább emelkedő könyv szerinti érték mellett a részvényeik is egyre többet érhetnek,vagy azoknak, akik a Zrt.-ben is szívesen tulajdonostársak lennének, így akár többek között a későbbi osztalékokból profitálhatnak.