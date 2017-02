Zsiday Viktor: a rossz oldalon álltam

Egy ilyen környezetben logikusan az összes kötvény hozama emelkedik, legjobban pedig a menekülőeszközként használt német kötvényeké. Ez a környezet emellett kedvező azoknak a tőzsdéknek is, ahol a gazdaság növekszik, de nem szűk a munkaerőpiac, és így a vállalati munkaerőköltségek nem ugranak meg nagyon, azaz az árbevétel növekedésével a profitok is nőni tudnak

Elég egyértelmű az üzenet, ha az európai kötvénypiacokat nézzük, a német-francia és a német-olasz kötvények hozamkülönbözete többéves csúcsra emelkedett, ami azt jelzi, hogy nagyon megnőtt a félelem attól, hogy az EU a szétesés felé halad. Emiatt nem emelkedtek a német kötvényhozamok, mert mindenki ezekbe menekül az eurozóna potenciális szétesése elől és ezért gyengék az európai részvények is.

Zsiday elárulta, hogy az volt az elképzelése erre az évre, hogy viszonylag stabil gazdasági növekedés lesz, és a fejlett országok fogyasztói a korábbi reálbér-növekedés, és a lecsökkent törlesztőrészletek (alacsony kamatok+hiteltörlesztés a korábbi években) miatt folyamatosan növelni fogják a fogyasztásukat, ami az egész világgazdaságot magával húzza. Ráadásul a korábbi években nagyon alacsonyra esett árupiacokon is lesz némi árnövekedés, ami - a korábbi deflációs félelmeket eloszlatva - megemeli az inflációt, és ezt a jegybanki kamatnormalizáció fogja követni. Emellett arra is számított, hogy az európai ellentétek is csitulnak.- írta a befektetési szakember.A fenti logika alapján pedig arra számított, hogy az európai részvények erősödnek majd, míg az európai, kiemeltképpen a német kötvények hozama szintén emelkedik.Ehhez képest az európai részvények idén nullában vannak, aki pedig a német kötvények hozamemelkedésére játszott az bukott. Mit néztem be? Tette fel a kérdést magának Zsiday, majd igyekezett rögtön választ is adni:Zsiday szerint az európai (gazdaság)politikusok elképesztő, éveken át tartó bénázása a szétesés szélére sodorta az eurozónát, ennek ellenére továbbra is úgy látja, hogy a félelmek idén csökkenni fognak, az európai gazdaság pedig nőni fog.